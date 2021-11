Ersatzgeschwächter UFC Rohrbach-Berg kämpft sich dank Mittermayr zum Punkt

Details Sonntag, 07. November 2021 14:33

Auch am Sportplatz Traun rollte das Leder am gestrigen Samstagnachmittag ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr. Zu Gast war mit dem UFC Rohrbach-Berg ein Gegner, der sich unmittelbar neben dem SV Traun in der Tabelle wiederfindet. Ähnlich umkämpft wie die Tabellensituation, war schließlich auch das Spiel: auf einen frühen Trauner Doppelschlag folgte ein Mittermayr-Doppelpack, so endete die Partie mit 2:2.

Sabic & Rakusic harmonieren

Bereits in der dritten Minute ließ Pero Rakusic die knapp 100 angereisten Zuschauer jubeln und versenkte eine Freistoßflanke von Anes Sabic per Kopf im Gehäuse der Gäste. Das Spiel ging munter weiter, Traun wie beflügelt von der frühen Führung legte kurz darauf noch nach. Wieder sind beide Akteure vom ersten Tor im Zusammenspiel, Rakusic bedankt sich bei Sabic per Assist und letzterer versenkt das Leder aus ungefähr elf Metern zum 2:0. So mancher befürchtete zu diesem Zeitpunkt ein Debakel, immerhin fehlten dem UFC Rohrbach-Berg einige Stammspieler, sowie auch der Headcoach. Die Gäste zeigten sich trotz der suboptimalen Umstände jedoch nicht sonderlich beeindruckt, nach einer vergebenen Topchance von Günther Lang wurde Jan Mittermayr auf der linken Seite in Szene gesetzt und schließt gekonnt ab - nurnoch 2:1. Nach der turbulenten Anfangsphase flachte das Spiel in Sachen zwingende Torchancen etwas ab, Schiedsrichter Postlbauer bat beim Stand von 2:1 zum Pausentee.

Mittermayr schnürt Doppelpack

In der zweiten Hälfte wurden die Gäste wieder aktiver und es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Ausgleich fallen würde. Doch zuerst wurden die Hausherren nochmal gefährlich: Rajko Vujanovic umkurvte UFC-Schlussmann Weidinger, und musste zusehen wie sein Abschluss in letzter Not von einem Rohrbacher von der Linie gekratzt werden kann. Nach etlichen Halbchancen gelang dies den Mühlviertlern schlussendlich in der 70. Spielminute auch. Jan Mittermayr startete ungefähr 30 Meter vor dem Tor ein Dribbling, setzte sich gegen vier zu passiv verteidigende Trauner durch und versenkte das Spielgerät in den Maschen. In der Schlussphase folgte noch eine kurze Drangphase der Gastgeber, die sich jedoch nicht durchsetzten konnten und sich mit einem Punkt zufrieden geben mussten.

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV HAKA Traun):

„In Summe gesehen sind wir froh, dass Rohrbach angetreten ist. Bei fünf positiven kann man sich ja entscheiden nicht anzutreten. Wir müssen zufrieden sein mit den 20 Punkten. Ein gerechtes Remis mit der Premisse, dass die Umstände heuer etwas schwierig waren. Wir hätten uns zwar nochmal drei Punkte gewünscht, aber das ist halt so.“

Die Besten:

SV HAKA Traun: Anes Sabic (ST), Stefan Grimm (IV)

UFC Rohrbach-Berg: Jan Mittermayr (LF), Günther Lang (ZOM)

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – UFC PIENO Rohrbach-Berg, 2:2 (2:1)

3 Pero Rakusic 1:0

9 Anes Sabic 2:0

18 Jan Mittermayr 2:1

70 Jan Mittermayr 2:2

