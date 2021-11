Bad Leonfelden siegt im Topspiel – 0:1-Sieg trotz Unterzahl

Details Sonntag, 07. November 2021 17:45

Es war wohl der Schlager am letzten Spieltag vor der Winterpause in der Landesliga Ost! Der Tabellendritte aus Marchtrenk, der SC Marchtrenk, empfing den Tabellenzweiten SU Bad Leonfelden. Bei einem Punktverlust des Tabellenführers Dietach wäre für beide Mannschaften das Überwintern an der Spitze der Landesliga Ost noch möglich - der Stellenwert wäre wohl nun geklärt. Am Ende konnten sich die Gäste, trotz zwanzigminütiger Unterzahl, mit 0:1 durchsetzen!

Elfmeter bringt Gäste in Front

200 Zuschauer kamen an diesen herbstlichen Samstagnachmittag auf den Marchtrenker Sportplatz und sahen einen eher bescheidenen Start beider Mannschaften. Mit der Zeit kamen die Gäste etwas besser in der Partie an und konnten sich somit auch die ersten gefährlichen Chancen erarbeiten. Freudenthaler hatte die erste ganz große Chance in der 13. Minuten, verpasste jedoch knapp. Der Sportclub begann nun auch mit einigen guten offensiven Vorstößen. Kober war es, der zweimal das 1:0 am Fuß hatte, das Spielgerät jedoch nicht im Kasten unterbringen konnte (17. und 22.). Dann wurde es laut am Sportplatz in Marchtrenk: Sulimani brachte Freudenthaler zu Fall und der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt! Radouch ließ sich diese Chance nicht nehmen und verwerte den Elfmeter sicher in die rechte Ecke (27.). Nach dem Treffer wollte der SC Marchtrenk den direkten Ausgleich erzielen, scheiterte jedoch, wie so oft heute, an Froschauer. Somit ging es mit einem knappen 0:1 in die Kabine.

Keine Tore in Halbzeit zwei

Nach dem Wiederanpfiff ging es schließlich nur mehr in eine Richtung - in die von Torhüter Florian Froschauer. Chance über Chance erspielten sich die Mannen von Adam Kensy, konnten jedoch kein Kapital daraus schlagen. Die Gäste aus Bad Leonfelden waren in dieser Phase nun unerwartet verunsichert und kamen, im Gegensatz zur ersten Halbzeit, kaum mehr aus der eigenen Hälfte. Marchtrenk war nun klar die spielbestimmende Mannschaft. Zuerst hatte Zivkovic mit einem Kopfball aus kurzer Distanz die größte Chance, Froschauer konnte jedoch diese mit einem starken Reflex vereiteln. (58.) Keine fünf Minuten später hatten die Gäste erneut Glück, Roitner traf aus sechs Metern nur die Stange. Zwanzig Minuten vor Ende sah auch noch Vemba die Ampelkarte und seine Mannschaft musste nun in den Schlussminuten mit einem Mann weniger auskommen. Trotz diesem Chancenfeuerwerk und der Überzahl konnte die Heimelf das Abwehrbollwerk der SU Bad Leonfelden nicht durchbrechen und es blieb bei einem durchaus glücklichen 0:1-Sieg der Gäste!

