Last-Minute-Held Kandler schlägt zu und beschert glanzloser ADmira drei Punkte

Details Samstag, 26. März 2022 23:44

Bei perfektem Fußballwetter gastierten die Blau-Weiß Linz Amateure am Samstagnachmittag beim SK ADmira Linz. Nach einem sehr überzeugenden Rückrundenauftakt in der Vorwoche gegen den USV St. Ulrich galt es für die Doma-Elf nun auch in der Ferne zu überzeugen. Die jungen Wilden des Linzer Zweitligavereins überzeugten auch mit einer guten Leistung, konnten diese jedoch nicht mit einem Torerfolg krönen und gingen letztendlich sogar als Verlierer vom Platz.

Gäste von Beginn an am Drücker

Die 120 anwesenden Zuschauer sahen einen eher Highlight-armen ersten Durchgang, in dem die im Vorfeld favorisierte ADmira sich seit Anpfiff gegen die junge, dynamische Elf der BW-Linz Amateure sichtlich schwer tat. Bis auf vereinzelte, ansatzlose Versuche aus der Ferne kam die Elf von Stefan Kuranda nicht wirklich in die Nähe des Gästegehäuses. Auf der anderen Seite sahen die Zuschauer eine bemühte, hart-arbeitende Doma-Elf, die oftmals engagiert wirkte, im letzten Drittel jedoch immer wieder scheiterte. Die wohl beste Möglichkeit auf den Führungstreffer hatten die blau-weißen knapp zehn Minuten vor dem Pausenpfiff: die ADmira scheitert daran die Kugel adäquat aus der Gefahrenzone zu klären, den ersten Versuch von Tarik Secic blockt Patrick Baumgartner und der zweite Abschluss von Matej Socovka landet am Aussennetz. Somit ging es torlos in die Kabinen.

Wer die Tore vorne nicht macht, wird hinten bestraft

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel an den Spielanteilen, nach wie vor waren es die Gäste, die mehr fürs Spiel machten und munter nach vorne spielten, die Kugel aber nach wie vor nicht im Tor unterbrachten. Knapp zehn Minuten vor Schluss dann die riesen Chance auf die verdiente Gästeführung: nach einem Freistoß der Hausherren schalten die Gäste blitzschnell und finden sich zu fünft gegen drei Admiraner am Gästestrafraum wieder. Den finalen Pass von Acheampong kann der eingewechselte Mihajlo Mackic jedoch nicht kontrollieren und auch der aus der Wiederbelebung der Chance resultierende Schuss von Acheampong prallt vom Aluminium zurück ins Feld. So richtig bitter für die Doma-Elf wurde es aber erst ein paar Minuten später. Viktor Atanasov schien lange Sieger im Laufduell mit Leon Zimmer zu sein, letzterer setzte aggressiv nach und blockte den Klärversuch vom herausstürmenden Sarcevic mit dem Rücken, das Spielgerät fiel dem mitgelaufenen Richard Kandler vor die Füße, der ließ Atanasov nochmal aussteigen und schob ins leere Tor ein - 1:0 für die Gastgeber (86.). Letztlich reichte ein Fehler der Hintermannschaft der Gäste den Mannen von Stefan Kuranda, die nach Abpfiff als glücklicher Sieger dastanden.

Stimme zum Spiel

Stefan Kuranda (Trainer SK ADmira Linz):

„Alles in allem, muss ich schon sagen, dass das heute glückliche drei Punkte waren. Am Ende wäre ich schon mit einem 0:0 zufrieden gewesen, weil Blau-Weiß die Hochkaräter hatte. Es war dann so klassisch, wie es halt ist im Fußball, dass du eben die Tore kriegst, die du nicht schießt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Blau-Weiß diese Saison was mit dem Abstieg zu tun haben wird, sie haben wirklich eine super Mannschaft."

Die Besten:

SK ADmira Linz: Richard Kandler (LF)

FC Blau-Weiß Linz Amateure: Pauschallob

Landesliga Ost: SK ADmira Linz – FC Blau-Weiß Linz Amateure, 1:0 (0:0)

86 Richard Kandler 1:0