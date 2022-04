Negativserie des SKM hält an - Schwertberg triumphiert dank starken Standards

Details Samstag, 02. April 2022 16:41

Am gestrigen Freitagabend war die ASKÖ Schwertberg zu Gast im Sonnleitner Stadion beim SK St. Magdalena. Während es der SKM verabsäumte in der Vorwoche im Kellerduell die volle Punkteausbeute einzufahren (3:3 vs. Naarn), spielten die Schwertberger 0:0 im Topspiel mit der Union Bad Leonfelden. Die Gäste machten es diese Woche besser und siegten dank einer starken zweiten Hälfte mit 2:0.

Chancen auf beiden Seiten

Die erste nennenswerte Chance in einer ereignisarmen Partie hatten die Gäste: eine flache Hereingabe segelt an Freund und Feind vorbei und das Spielgerät gelangt zum alleinstehenden Michael Riedl, der fackelt nicht lange und knallt das Leder knapp über das Tor (25.). Der vergebene Hochkaräter wirkte scheinbar als Weckruf für die Hausherren, die im direkten Gegenzug selbst die Führung auf dem Fuß hatten. Boyer bediente Danninger, der zog aus fast identischer Position wie Riedl ab und machte es ihm gleich, die Kugel segelte knapp über das Tor von Schwertberg-Keeper Niklas Rimser hinweg. Fünf Minuten später bewahrte SKM-Goalie Markus Asböck mit einer Glanzparade seine Mannschaft vor dem Rückstand, ehe es torlos in die Kabinen ging.

Schwertberg schlägt zu - Geheimwaffe "ruhende Bälle"

„In der Halbzeit haben wir dann umgestellt, das hat ziemlich gut gefruchtet.", beschrieb Matthias Lindtner im Gespräch mit Ligaportal die Trendwende nach dem Seitenwechsel. Tatsächlich kam seine Mannschaft besser aus der Kabine, verzeichnete mehr Ballbesitz und nahm zunehmend das Heft in die Hand. Der Führungstreffer gelang der Lindtner-Elf dann in Minute 62: einen Kopfball-Abschluss nach einer Freistoßflanke kann Asböck noch parieren, bleibt beim Nachschuss von Julian Riedl jedoch machtlos - 1:0 für die Gäste. Dem Spielverlauf entsprechend war dann das 2:0 auch keine große Überraschung. Phillip Gschwandtner stand nach einem Eckstoß goldrichtig und beförderte das Runde ins Eckige. Eine in Durchgang zwei deutlich dominantere Gastmannschaft fur letztendlich einen ungefährdeten 2:0-Erfolg ein.

Während der SKM am kommenden Samstag den SV HAKA Traun empfängt, bekommt es die ASKÖ Steinbach Schwertberg am selben Tag mit dem USV St. Ulrich zu tun.

Stimme zum Spiel

Matthias Lindtner (Trainer ASKÖ Schwertberg):

„Für mich war es auf jeden Fall wichtig, nach einer 4:0-Niederlage gegen Marchtrenk und einer sehr guten Leistung gegen Bad Leonfelden, die Motivation mitzunehmen und drei Punkte anzuschreiben. Ebenso wichtig ist es für mich, dass wir variabler geworden sind. Wir können zwischen Systemen wechseln und uns auf verschiedene Gegner einstellen, das hat man bei diesem Spiel gesehen. Wir haben nicht mehr die Einstellung "Wir spielen gegen den Abstieg und schauen, dass wir irgendwie Punkte zusammenkratzen", sondern wollen das Spiel bestimmen. Für mich zählt ganz klar die Entwicklung und so kann es auf jeden Fall weitergehen."

Die Besten:

ASKÖ Schwertberg: Pauschallob für die ganze Mannschaft

Landesliga Ost: SK St. Magdalena – ASKÖ Steinbach Schwertberg, 0:2 (0:0)

74 Phillip Gschwandtner 0:2

62 Julian Riedl 0:1