Union Dietach baut Tabellenführung weiter aus - 2:0-Auswärtssieg in Naarn!

Details Mittwoch, 06. April 2022 19:18

Die DSG Union Naarn empfing am gestrigen Dienstagabend die Union Dietach zum Nachtragsspiel der 14. Runde. Beide Mannschaften hatten am Wochenende noch ordentlich Selbstvertrauen getankt. Während die Gäste aus Dietach im Derby gegen den ATSV Neuzeug glänzten, gelang den Hausherren ein überraschender Auswärtssieg in Traun. Der Tabellenführer ließ schließlich nichts anbrennen und siegte souverän mit 2:0.

Dietach gelangt früh in ruhiges Fahrwasser

Der Elf von Daniel Ruttensteiner gelang es schon früh, der Partie ihren Stempel aufzusetzen. Der Coach selbst hatte für die Leistung seiner Truppe in den ersten 45 Minuten nur positives übrig und lobte in hohen Tönen: „Die Intensität im Spiel mit Ball und auch gegen den Ball war sehr gut, das Tempo war auch sehr hoch.". Ebenso früh wie verdient kam dann auch schon der Führungstreffer. Imran Sadriu nahm sich das Spielgerät traumhaft mit dem Kopf mit und vollendete seine Einzelaktion mit einem trockenen Abschluss (7.). Infolgedessen hatten die Gäste weiterhin das Heft fest in der Hand und bauten in Minute 31 ihre Führung bereits aus. Michael Lehner lenkte das Spielgerät nach einem Corner ins eigene Tor und stellte unglücklich auf 2:0 für den Ligaprimus. Dies war zugleich auch der Pausenstand.

Torloser zweiter Durchgang

Nach dem Seitenwechsel flachte das Tempo der Partie zunehmend ab. Beiden Teams merkte man eine in einer englischen Woche garnicht so unübliche Müdigkeit an, die darin resultierte, dass die 200 angereisten Zuschauer einen deutlich weniger ereignisreichen zweiten Durchgang sahen. Beide Teams verzeichneten dennoch die eine oder andere Chance, den Sack zuzumachen bzw. anzuschließen auf den Rückstand. Auf Seiten der Dietacher war es in Minute 69 beispielsweise Christian Laskaj, der nach einer schönen Aktion auf der rechten Seite im Zentrum frei zum Volley kam und knapp an Naarn-Schlussmann Dominik Eder scheiterte. Vereinzelt wurden auch die Hausherren im letzten Drittel aktiv, blieben aber an diesem Tag erfolgslos. Die Union Dietach fuhr schlussendlich dank einer starken ersten Hälfte einen 2:0-Auswärtserfolg ein.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag empfängt die Union Naarn den ATSV Neuzeug, während die Union Dietach am selben Tag gegen die Union Katsdorf Heimrecht hat.

Stimme zum Spiel

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Wir sind froh, dass wir die Nachtragssrunde erfolgreich bestreiten konnten. Wir haben den Abstand auf die Konkurrenz noch ein bisschen vergrößern können und freuen uns schon wieder auf die Partie am Samstag gegen Katsdorf. Da wollen wir unser letztes Heimspiel gegen Traun vergessen und den nächsten Dreier holen."

Die Besten:

Union Dietach: Imran Sadriu (LM)

Landesliga Ost: DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn – Union PROCON Wohnbau Dietach, 0:2 (0:2)

31 Eigentor durch Michael Jakob Lehner 0:2

7 Imran Sadriu 0:1