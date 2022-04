Nächster Dämpfer für Traun - St. Magdalena holt "Big Points" im Abstiegskampf!

Details Samstag, 09. April 2022 16:50

Ein bislang mäßiger Rückrundenstart nahm am gestrigen Freitagabend für den SV Traun auch beim SK St. Magdalena kein Ende. Nachdem man in der Vorwoche gegen die DSG Union Naarn (2:3) verlor, gab es für die Schützlinge von Markus Erbschwendtner gestern auch beim Zwölftplatzierten nichts zu holen. Auf der anderen Seite feierte Neo-Coach Mario Jaksch seinen ersten Sieg auf der Trainerbank des SKM.

Ruhiger erster Durchgang

Von Beginn an fanden die Hausherren ganz gut in die Partie und brachten die bereits in der Vorwoche zur Schau gestellten Tugenden wie Kampf, Teamgeist und Wille auf den nassen Rasen im heimischen Sonnleitner Stadion. Die Platz- und Witterungsverältnisse machten es beiden Teams schwer, spielerisch Akzente zu setzen und die technischen Stärken auszuspielen. Auf Seiten der Gäste wirbelte im letzten Drittel immer wieder Anes Sabic, der nach abgesessener Sperre eine riesen Verstärkung im Offensivspiel des SV war. Trotz seiner Torgefährlichkeit war es aber auch ihm verwehrt, sein Comeback mit einem Torerfolg zu krönen - die Kontrahenten traten den Gang in die Kabinen beim Stand von 0:0 an.

Krennmayr schockt Traun - Sabic vergibt vom Punkt

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel ging es dann zur Freude der heimischen Anhänge endlich zur Sache. Florian Wagner setzte mit einem Zuckerpass Mathias Krennmayr in Szene, der überspielte Traun-Schlussmann Christian Demsa gekonnt und netzte ins leere Tor ein (48.). Die daraufhin befreit wirkenden Gastgeber verzeichneten wenig später eine in der Entstehung fast gänzlich identische Torgelegenheit, nur kratzte diesmal ein Gästeverteidiger das Spielgerät von der Linie. In Minute 69 wurde es dann kurz bitter für die Jaksch-Elf: Daniel Pichlmann sprang die Kugel völlig unbedrängt im Spielaufbau auf die Hand - Strafstoß für Traun! Anes Sabic trat an und setzte den Strafstoß knapp neben das Tor. In einer darauffolgenden hitzigen Schlussphase erhöhten die Mannen von Markus Erbschwendtner nochmal den Druck, die besseren Chancen verzeichneten hingegen die Landeshauptstädter. Eines blieb in den Schlussminuten jedoch gleich - weder Demsa, noch Asböck mussten hinter sich greifen und so trennten sich der SK St. Magdalena und der SV HAKA Traun mit 1:0.

Während der SKM am kommenden Samstag den USV St. Ulrich empfängt, bekommt es der SV Traun am selben Tag mit dem ATSV Neuzeug zu tun.

Stimme zum Spiel

Mario Jaksch (Trainer SK St. Magdalena):

„Dieses Mal sind wir wirklich für den Einsatz belohnt worden. Im Wort "Abstiegskampf" ist ja das Wort "Kampf" drinnen, das haben wir dieses Mal gut umgesetzt und haben uns mit einem staubigen 1:0 dafür belohnt."

Die Besten:

SK St. Magdalena: Marin Sternberger (LV), Florian Wagner (ZM)

SV Traun: Anes Sabic (ZOM)

Landesliga Ost: SK St. Magdalena – SV HAKA Traun, 1:0 (0:0)

48 Mathias Krennmayr 1:0