Sieben Partien ohne Sieg: Neuzeug setzt Negativtrend auch in Naarn fort!

Details Sonntag, 10. April 2022 14:04

Mit der DSG Union Naarn und dem ATSV Neuzeug trafen am gestrigen Samstagnachmittag zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Während die auf heimischem Boden agierenden Naarner zuletzt starke Leistungen abrufen konnten, suchen die Neuzeuger auch unter Neo-Coach Christian Tabernig noch nach ihrer Form. Für letzteres Team gab es im Machland erneut nichts zu holen, man verlor trotz knapp 30-minütiger Überzahl mit 1:0.

Umkämpfte erste Hälfte endet torlos

Die 180 angereisten Zuschauer sahen eine von Beginn an ausgeglichene erste Hälfte, wobei Neuzeug in den Anfangsminuten etwas mehr Spielanteile, dennoch nicht die sonderlich besseren Chancen hatte. In Minute acht scheiterte die Neuzeuger Hintermannschaft daran, das Spielgerät entscheidend aus der Gefahrenzone zu klären, der darauffolgende Abschluss von Sebastian Brunner aus aussichtsreicher Position ging jedoch weit über den Querbalken. Neuzeug schien in den Anfangsminuten zwar das Heft in Punkto Spielanteile und Ballbesitz in der Hand zu haben, scheiterte aber immer wieder im letzten Drittel und kam selten in die Gefahrenzone der Hausherren. Als auch die Elf von Michael Aichinger etwa nach einer halben Stunde besser ins Spiel kam, bekamen die Zuschauer die ein oder andere gute Einschussmöglichkeit zu sehen. Die beste Gelegenheit des ersten Durchgangs war Julian Kollingbaum vorbehalten, der nach einem Eckball frei zum Abschluss kam, diesen jedoch aus kurzer Distanz weiter über den Kasten jagte.

Höbarth schlägt zu - Naarn rettet Führung in Unterzahl über die Zeit

Nach torlosen 45 Minuten dauerte es nach dem Seitenwechsel nicht sonderlich lange, bis ein Teil der anwesenden Zuschauer den ersten Treffer bejubeln durften. Alexander Grinninger schlug eine butterweiche Flanke von der rechten Seite und fand Michael Höbarth im Zentrum, der traf das Spielgerät perfekt volley und zimmerte das Leder unhaltbar ins Gehäuse (52.). Auf die erlösende Führung folgte ein etwas überraschender Rückschlag: Zum völligen Unverständnis der Heimischen sah Julian Kollingbaum für unsportliches Verhalten nach einem Foul die Ampelkarte. Die Schützlinge von Christian Tabernig waren zwar auch in der Schlussphase engagiert, konnten jedoch aus der Überzahl nicht entscheidend Kapital schlagen und gingen letztendlich als Verlierer vom Feld.

Am nächsten Samstag reist die Union Naarn zur Union Katsdorf, zeitgleich empfängt der ATSV Neuzeug den SV HAKA Traun.

Stimme zum Spiel

Michael Aichinger (Trainer DSG Union Naarn):

„Das war schlussendlich ein mehr als verdienter Sieg für uns, Neuzeug hatte glaube ich keine richtige Torchance. Wir haben leider in der ersten Halbzeit aus drei richtig guten Gelegenheiten kein Tor gemacht, dafür aber direkt nach der Halbzeit das 1:0. Am Ende war die ganze Truppe mit einem Mann weniger leidenschaftlich am verteidigen - der Sieg war damit sicher verdient."

Die Besten:

DSG Union Naarn: Michael Höbarth (ZOM), Florian Friedl (ZDM)

Landesliga Ost: DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn – ATSV Neuzeug, 1:0 (0:0)

52 Michael Höbarth 1:0