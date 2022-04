Trauner Horrorstart geht weiter - Neuzeug beendet Sieglos-Serie!

Details Sonntag, 17. April 2022 14:36

Der SV Traun ist noch nicht richtig in der Frühjahrssaison angekommen. Bis auf einen beeindruckenden Achtungserfolg in Form eines Remis gegen die Union Dietach enttäuschte die Elf von Markus Erbschwendtner fast gänzlich und verlor alle weiteren Partien der bisherigen Frühjahrsrunde. Auch im Duell der Formlosen gegen den ATSV Neuzeug nahm dieser Negativlauf kein Ende, Christian Tabernig feierte letztendlich seinen ersten Dreier auf der Trainerbank der Neuzeuger.

Zauner zur Führung, Secibovic gleicht aus

Engagiert starteten die Hausherren im Alois Schwarz Waldstadion in Neuzeug in die Partie und markierten auch relativ prompt den Führungstreffer. Bernhard Zauner setzte sich im Laufduell gegen Amar Kadic durch und blieb eiskalt im Abschluss - 1:0 für die Tabernig-Elf (26.). In der Folge sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Match, bei dem kein Team das Zepter so richtig in der Hand hatte und zu nennenswerten Torchancen kam. Dementsprechend kurios fiel auch dann kurz vor dem Pausenpfiff der Ausgleich. Amer Secibovic schlug eine Flanke von der rechten Seite zur Mitte, Neuzeug Schlussmann Georg Offenthaler schien sichtlich irritiert und lenkte die vermeintlich harmlose Hereingabe ins eigene Tor (41.) - bitter für die Gastgeber.

Ileli beendet Neuzeuger Negativlauf

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel an der Spielcharakteristik. Die Partie war geprägt von Zweikämpfen, die es beiden Teams schwer machten in der Offensive entscheidende Akzente zu setzen. Die Trauner hatten dabei sogar die Führung auf dem Fuß, ließen diese Chance kurz vor Anbruch der Schlussphase jedoch ungenutzt. In Minute 79 wurde die alte Fußballweisheit "Wer die Tore vorne nicht macht, wird hinten bestraft" dann zur bitteren Realität. Daniel Radman holte im Laufduell Safak Ileli im Strafraum von den Beinen, Schiedsrichter Marco Wolfsberger zeigte umgehend auf den Punkt - Elfmeter. Der gefoulte übernahm selbst und versenkte das Spielgerät humorlos im Netz. Den in den folgenden zehn Minuten unter Zugzwang stehenden Gästen gelang es in der Folge nicht, sich von dem Rückschlag zu erholen - die Partie endete 2:1 zu Gunsten des ATSV Neuzeug.

Am nächsten Samstag reist der ATSV Neuzeug zum SK St. Magdalena, zeitgleich empfängt der SV Traun die Union Katsdorf.

Stimme zum Spiel

Christian Tabernig (Trainer ATSV Neuzeug):

„Über 90 Minuten gesehen, sehe ich das schon als verdienten Sieg für uns. Es war jetzt aber auch nicht so, dass wir Traun an die Wand gespielt haben. Es hätte sicher auch in die andere Richtung gehen können."

Die Besten:

ATSV Neuzeug: Safak Ileli (RM), Bernhard Zauner (ST)

Landesliga Ost: ATSV Neuzeug – SV HAKA Traun, 2:1 (1:1)

79 Safak Ileli 2:1

41 Amer Secibovic 1:1

26 Bernhard Zauner 1:0