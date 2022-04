Union Dietach bezwingt BW-Linz Amateure und übernimmt wieder Platz eins!

Details Sonntag, 17. April 2022 15:16

Die Blau-Weiß Linz Amateure empfingen am gestrigen Samstagnachmittag die Union Dietach. Nach einem beeindruckenden Triumph in der Vorwoche beim ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk, hatten die Landeshauptstädter mit dem Ligaprimus bereits die nächste enorm schwierige Aufgabe vor der Brust, die aufgrund der jüngsten Leistungen unter Ernö Doma auch eine spannende Partie auf Augenhöhe versprach. Dies bekamen die 150 am Westbahnplatz anwesenden Zuschauer auch geboten, wobei die Gäste sich schlussendlich durchsetzen konnten und einen 3:1-Sieg einfuhren.

Sadriu und Reiter bringen Dietach sehenswert auf die Siegerstraße

Bereits früh in der Partie gelang den Schützlingen von Daniel Ruttensteiner der Führungstreffer. Nach einem Eckball kommt es zum Doppelpass zwischen Denis Berisha und Imran Sadriu, letzterer fasst sich ein Herz und schlenzt das Spielgerät ins lange Eck (4.). Nur zwanzig Minuten später folgte bereits der nächste Rückschlag für die Hausherren. Erneut war es ein Spielzug über die linke Seite, erneut glänzte Berisha als Vorlagengeber, diesmal für Mario Reiter, der aus ähnlicher Position wie bei Sadrius 1:0 die Kugel gefühlvoll in die Maschen bugsierte. Dies galt als Weckruf für die Hausherren, die fortan voll am Drücker waren und immer besser ins Spiel kamen. Spät in der ersten Hälfte belohnte man sich auch für die gezeigte Moral, als Stefan Milojevic nach einem Socovka-Eckball zur Stelle war und per Kopf auf 1:2 verkürzte.

Berisha sorgt früh für die Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht sonderlich lange, bis der Ligaprimus erneut seine Klasse auf den Rasen brachte und das 3:1 erzielte. Nach einem weiten Abschlag von Andreas Thallinger setzte Yusuf Efendioglu seinen kongenialen Offensivpartner Denis Berisha per Kopf in Szene, der ließ sich auch von zwei gegnerischen Verteidigern nicht abschütteln und versenkte die Kugel unhaltbar im langen Eck (47.). Infolgedessen änderte sich nicht viel an der Verteilung der Spielanteile, die Linzer verzeichneten zwar die eine oder andere Chance auf den Anschlusstreffer, ließen diese aber allesamt ungenutzt. Auf der anderen Seite hatte Yusuf Efendioglu in Minute 60 die endgültige Entscheidung auf dem Fuß, fand aber in BW-Schlussmann Armin Sarcevic seinen Meister. Am Ende trennten sich die BW-Linz Amateure und die Union Dietach mit 1:3 zu Gunsten der Gäste.

Am nächsten Samstag reisen die BW Linz Amateure zur DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn, zeitgleich empfängt die Union Dietach den SC Marchtrenk.

Stimme zum Spiel

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Natürlich war das 0:0 aus der letzten Woche noch in unseren Köpfen. Wir wollten unbedingt eine Reaktion zeigen und das ist uns auch geglückt. Da müssen wir jetzt aber anknüpfen, es gibt keine Entschuldigungen oder Joker mehr. Meine Mannschaft ist jetzt mit dem Cupspiel am Dienstag gleich wieder gefordert, allem voran aber die nächsten zwei Meisterschaftsspiele, aus denen wir sechs Punkte holen wollen."

Die Besten:

Union Dietach: Mario Reiter (ZM), Imran Sadriu (LM)

Landesliga Ost: FC Blau-Weiß Linz Amateure – Union PROCON Wohnbau Dietach, 1:3 (1:2)

57 Denis Berisha 1:3

45 Stefan Milojevic 1:2

24 Mario Reiter 0:2

4 Imran Sadriu 0:1