Ersatzgeschwächter SK ADmira Linz jubelt bei ASKÖ Schwertberg

Details Sonntag, 17. April 2022 16:17

In der 18. Runde der Landesliga Ost trafen sich mit der ASKÖ Schwertberg und dem SK ADmira Linz zwei Teams, die sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle befinden und keineswegs unter Zugzwang oder Druck stehen. Die Gäste aus der Landeshauptstadt reisten stark dezimiert nach Schwertberg und vermissten gleich fünf Stammspieler. Dies war den Schützlingen von Stefan Kuranda jedoch nicht anzumerken, in einer ereignisarmen Partie setzte man sich in der Schlussphase entscheidend durch und siegte mit 2:0.

Ruhiger Start

Die 150 angereisten Zuschauer sahen zu Beginn vorerst ein ruhiges Abtasten, bei dem keine Mannschaft richtig gut ins Spiel kam. Die Linzer versuchten engagiert mit kurzem Kombinationsspiel den Abwehrriegel der Schwertberger zu knacken, während die Hausherren oft mit langen Bällen arbeiteten und hinten einen stabilen Eindruck machten. Beide Teams wurden selten gefährlich, wobei in dieser Phase auf beiden Seiten jeweils eine Großchance vorzufinden war. Weder Julian Riedl, noch Leon Luis Zimmer wussten diese jedoch zu nutzen und verpassten es, ihre Mannschaft einen entscheidenden Vorteil zum Pausentee zu verschaffen.

ADmira beendet Drangphase der Hausherren mit Führungstor

Die ASKÖ Schwertberg kam nach dem Seitenwechsel gut aus der Kabine. Coach Matthias Lindtner schien die richtigen Worte gefunden zu haben, sein Team drückte und legte ein gewisses, nötiges Engagement an den Tag, welches aber dennoch unbelohnt blieb. Mit der Zeit schienen dann die Kräfte zu schwinden und die Gäste nutzten dies schamlos aus. In Minute 71 stand der von der Schwertberger Hintermannschaft völlig alleingelassene Felix Haas im Zentrum goldrichtig und verwertete eine flache Hereingabe von der linken Seite zur Führung. Wenig später folgte bereits der Doppelschlag einer eiskalten Kuranda-Elf: Nach einem Eckstoß war der eingewechselte Konrad Walaszek zur Stelle und stellte auf 2:0 (77.). Diese Führung brachte der SK ADmira Linz auch so über die Zeit und siegte trotz zahlreicher Ausfälle in Schwertberg.

Am Samstag muss die ASKÖ Steinbach Schwertberg beim UFC PIENO Rohrbach-Berg ran, zeitgleich wird der SK ADmira Linz vom USV St. Ulrich in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel

Stefan Kuranda (Trainer SK ADmira Linz):

„Es war im Vorfeld ein wenig schwer für uns, weil uns aufgrund von Corona Fällen, Sperre und Verletzung fünf Stammspieler ausgefallen sind. Da war es schwer einzuschätzen, wie wir in Schwertberg performen, weil das auswärts immer ein schwieriges Spiel ist. Das war am Ende eine umkämpfte Partie und wir sind froh, dass wir trotz der großen Personalsorgen drei Punkte mitnehmen konnten."

Die Besten:

ASKÖ Schwertberg: Julian Riedl (RM)

SK ADmira Linz: Richard Kandler (RM)

Landesliga Ost: ASKÖ Steinbach Schwertberg – SK ADmira Linz, 0:2 (0:0)

77 Konrad Walaszek 0:2

70 Felix Haas 0:1