Schlagabtausch im Derby! Ein gewonnener Punkt für die Viktoria, zwei verlorene Punkte für den SC.

Details Sonntag, 17. April 2022 21:46

Das Aufstiegsrennen in der Landesliga Ost ist so spannend wie noch nie. Vier Teams kämpfen um die Krone und den Aufstieg eine Etage höher in die OÖ-Liga. In der 18. Runde im Topspiel traf der Dritte, der SC Marchtrenk auf den Vierten, die Viktoria Marchtrenk – obendrein noch im Derby. Am Ende kämpfte sich die „Gastelf“ von einem 0:2-Rückstand zurück und holte einen durchaus verdienten Punkt.

Zivkovic zur Führung

Es war Derbytime in Marchtrenk! Rund 850 Zuschauer kamen zum Aufeinandertreffen der Lokalrivalen und zugleich dem Topspiel der 18. Runde der Landesliga Ost in die Spielstätte des SC Marchtrenk. Es war bereits von Beginn an ein offener Schlagabtausch zweier spielerisch starker Mannschaften. Das Spielgerät lief durch die Reihen beider Teams und eine gefährliche Chance jagte die nächste! Zunächst scheiterte die Kensy-Elf noch am Aluminium, sollte es Zivkovic keine fünf Minuten besser machen. Roitner brach auf der linken Seite durch und setzte mit einer perfekten gesetzten Flanke den bereits genannten Zivkovic in Szene. Der Routinier drückte das Spielgerät aus rund sieben Meter an Ex-SC‘ler Plavac vorbei und brachte die Führung im Derby zugunsten der Heimelf. (14.) In weiteren Folge dieser Partie kam nun auch die Viktoria besser in die Partie und fand nun auch erste richtig gute Chancen über die linke Seite vor. Karlovits hatte in der 24. Minute die größte Möglichkeit zum Ausgleich, konnte aber Golkar nicht überwinden. Die 850 Zuschauer sahen ein ansehnliches Derby, das ihrem Namen mehr als gerecht wurde! So blieb es auch weiterhin rasant in der ersten Halbzeit, der letzte Pass wollte den 22 Marchtrenkern aber (vorerst) nicht gelingen.

Schörghuber egalisiert

Nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Eisner kam zunächst eine Drangphase der Viktoria, jedoch konnte eine gut sortierte SC-Abwehr klare Chancen verhindern. Im Gegenzug nutzte Roitner eine Unachtsamkeit der Abwehrreihe eiskalt aus: Der gedankenschnelle Roitner fing einen ungenauen Rückpass zu Torhüter Plavac ab und baute die Führung auf 2:0 Halbzeit aus. Erneuter Schock für die Viktoria. Doch nun zeigte man eine Reaktion! Karlovits, der in Hälfte eins noch an Golkar scheiterte, bekam das Spielgerät auf der linken Seite, fasste sich ein Herz und zog ab - direkt in den Knick! Da war er, der ersehnte Anschlusstreffer, der die Gästefans nochmal hoffen ließ! Bis zum Schluss blieb es umkämpft: Der Marchtrenker Sportclub versäumte es die Führung noch auszubauen - das Aluminium rettete die Viktoria. Und so kam es wie es kommen musste: In der 90. Spielminuten fand eine Flanke von der linken Seite Schörghuber, der die Führung egalisierte und das Derby endgültig auf den Kopf stellte. Am Ende war es ein durchaus verdientes und spannendes 2:2-Unentschieden, das jedoch beiden Mannschaften im Aufstiegsrennen wenig hilft.