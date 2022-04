4:0 gegen Schlusslicht Katsdorf - SV Traun stoppt Talfahrt!

Details Sonntag, 24. April 2022 13:16

Der SV Traun war zuletzt etwas abgestürzt in der Tabelle und konnte an die gezeigten Leistungen der Herbstrunde nicht anknüpfen. Nun hatte man mit der Union Katsdorf ein Team zu Gast, welches zwar relativ abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz steht, in der Rückrunde aber mit dem einen oder anderen Achtungserfolg punkten konnte. Die Mannschaft von Markus Erbschwendtner schien dabei zu alter Form gefunden zu haben, man schickte die Gäste mit einer 4:0-Packung nach Hause.

Traun schlägt kurz vor der Pause zu

Zu Beginn taten sich die Hausherren etwas schwer und kamen nur bedingt vor den Kasten von Katsdorf-Keeper Stephan Pichler, der bis auf einen Stangenschuss in Minute 22 nicht sonderlich viel von der Trauner Offensive sah. Auf der anderen Seite erarbeiteten sich die Gäste in einer knapp dreißigminütigen Drangphase eine Chance nach der anderen, konnten diese spielerische Überlegenheit aber auch nicht in Zählbares ummünzen. Kurz vor dem Pausenpfiff wendete sich schließlich das Blatt: Langer Ball in den Strafraum der Hasanovic-Elf, Pero Rakusic nimmt sich die Kugel gekonnt mit und bedient Kristijan Ascic im Zentrum, der das Leder mit etwas Glück über die Linie drückt (39.). Damit war aber noch nicht Schluss. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff kam Rakusic nach einer Hereingabe von der linken Seite völlig frei zum Kopfball und nickte mühelos zum 2:0 ein (46.)

Gastgeber zeigen Schlusslicht Grenzen auf

Was sich in den Schlussminuten des ersten Durchgangs abgezeichnet hatte, bestätigte sich nach dem Seitenwechsel dann letztendlich. Die Katsdorfer kamen kaum ins Spiel, die Trauner Offensive fuhr einen Angriff nach dem anderen und belohnte sich auch relativ prompt dafür. Ein langer Ball bereitet der Hintermannschaft des Schlusslichts Probleme, Anes Sabic setzt Ascic in Szene und der schiebt den Ball im 1-gegen-1 an Pichler vorbei zum 3:0 (70.). Nur fünf Minuten später klingelte es bereits erneut. Viktor Milos zirkelte einen Freistoß durch die löchrige Mauer der Gäste ins Netz - 4:0. Ein gebrauchter Tag für die Elf von Samir Hasanovic, die sich in der ersten halben Stunde wirklich gut präsentierte, daraufhin aber von einer gnadenlosen Offensivabteilung der Erbschwendtner-Elf überrannt wurde.

Als Nächstes steht für den SV Traun eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:30 Uhr) geht es gegen die FC Blau-Weiß Linz Amateure. Die Union Katsdorf empfängt parallel den ATSV Neuzeug.

Stimme zum Spiel

Daniel Krestel (Sportlicher Leiter SV Traun):

„Der Sieg ist absolut verdient. Wir haben das erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Das waren für uns extrem wichtige drei Punkte und eine starke Mannschaftsleistung. Ein Pauschallob an die Mannschaft!"

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – Union Katsdorf, 4:0 (2:0)

75 Viktor Milos 4:0

70 Kristijan Ascic 3:0

45 Pero Rakusic 2:0

39 Kristijan Ascic 1:0