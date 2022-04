Schaubmaier trifft spät und beschert UFC Rohrbach-Berg ersten Dreier im Frühjahr

Details Sonntag, 24. April 2022 14:14

Die ASKÖ Schwertberg war am gestrigen Samstagnachmittag zu Gast beim UFC Rohrbach-Berg. Im Vorfeld war ein spannendes Duell auf Augenhöhe erwartet worden, welches die 120 anwesenden Zuschauer schließlich auch zu sehen bekamen. In einer chancenreichen Partie setzten sich die Hausherren nach einem knappen Pausenrückstand in Durchgang zwei durch, drehten die Partie in letzter Minute zu ihren Gunsten und fuhren den ersten Sieg der laufenden Rückrunde ein.

Riedl schockt Rohrbach kurz vor der Pause

„Man hat gemerkt, dass wir nervös waren, da wir im Frühjahr noch nicht so viele Punkte geholt haben.", beschrieb Christian Eisschiel das Auftreten seines Teams in der Anfangsphase. Schwertberg versuchte oftmals mit langen Bällen die Kette der Hausherren zu knacken und wurde auch das eine oder andere Mal gefährlich. Der Torerfolg blieb vorerst aber auf beiden Seiten trotz guter Einschussmöglichkeiten aus, bis die Gastgeber zum ungünstigst-möglichen Zeitpunkt schlussendlich ins Hintertreffen gerieten. Ein Eckball der Rohrbacher resultierte in einem blitzschnellen Konter der Gäste, bei dem Michael Riedl aus spitzem Winkel zum Abschluss kam und das Leder wuchtig in die Maschen bugsierte (47.).

Turbulentes Hin und Her - Hausherren drehen Partie in letzter Minute

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie etwas zu Gunsten der Gastgeber. Man kam gut ins Spiel, der bittere Rückschlag kurz vor dem Pausentee war den Schützlingen von Christian Eisschiel nicht mehr anzumerken. Dementsprechend zügig belohnte man sich auch für das charakterstarke Auftreten. Nach einem geblockten Abschluss trifft ein Schwertberger die Kugel nicht richtig, Julian Friedl ergreift die Initiative und spitzelt das Spielgerät an Schwertberg-Keeper Niklas Rimser vorbei ins Tor - Ausgleich (52.). In weiterer Folge entwickelte sich ein munteres Hin und Her, bei dem beide Teams bis zur Schlussphase erfolgslos blieben. In Minute 89 erlöste schlussendlich Benedikt Schaubmaier die Hausherren, als er im Strafraum die gerade noch Balance behielt und das Leder gekonnt ins Tor beförderte. Spät in der Nachspielzeit hatte der eingewechselte Jonas Wöß noch die Chance alles klar zu machen, musste aber zusehen wie ein Schwertberger die Kugel in letzter Not aus dem freistehenden Gehäuse klärte. Somit blieb es beim 2:1, der UFC Rohrbach-Berg feierte den ersten Dreier der Rückrunde.

Am nächsten Samstag reist Rohrbach zum USV St. Ulrich, zeitgleich empfängt die ASKÖ Steinbach Schwertberg die ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk.

Stimme zum Spiel

Christian Eisschiel (Trainer UFC Rohrbach-Berg):

„Der Sieg war extrem wichtig für uns. Die Leistungen waren in den letzten Wochen zwar nicht schlecht, die Ergebnisse haben einfach nicht gepasst. Wir nehmen jetzt den Dreier mit, das gibt uns extrem viel Selbstvertrauen und jetzt freuen wir uns auf die nächsten Spiele."

Die Besten:

UFC Rohrbach-Berg: Günther Lang (ZM), Benedikt Schaubmaier (ST)

ASKÖ Schwertberg: Michael Riedl (ST)

Landesliga Ost: UFC PIENO Rohrbach-Berg – ASKÖ Steinbach Schwertberg, 2:1 (0:1)

89 Benedikt Schaubmaier 2:1

52 Julian Friedl 1:1

47 Michael Riedl 0:1