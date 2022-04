DSG Union Naarn bastelt weiter an Traumstart

Details Sonntag, 24. April 2022 18:07

Die DSG Union Naarn ist weiterhin on fire und konnte auch nicht von den Blau-Weiß Linz Amateuren gestoppt werden. Einmal mehr bewies das Team von Michael Aichinger ihre Kaltschnäutzigkeit vor dem Tor und glänzte mit einer famosen Chancenauswertung, die letztendlich in einem 2:0-Sieg resultierte. Die Naarner fuhren somit bereits den dritten Sieg in der noch jungen Rückrunde ein - bereits einer mehr als in der gesamten Herbstmeisterschaft.

Gäste starten gut - Naarn trifft

Den besseren Start in die Partie erwischte ganz klar die Mannschaft von Ernö Doma. Die junge Linzer Truppe kam immer wieder gefährlich vor den heimischen Kasten, doch weder Matej Socovka (2.), noch Profi Fabian Neumayr (9.) brachten die Kugel in der Anfangsphase im Tor unter. Die Hausherren taten sich enorm schwer gegen hoch-pressende Landeshauptstädter, konnten hinten aber eine disziplinierte Leistung abrufen und hielten die Null. Mit der Zeit kamen die Gastgeber dann auch besser ins Spiel und verwandelten ihre zweite Torchance direkt zur Führung. David Klem nutzte einen misglückten Befreiungsschlag der Linzer eiskalt aus und bugsierte die Kugel ins rechte Eck - 1:0 (38.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand auch unverändert, für die Gäste aufgrund der starken ersten halben Stunde ein ernüchternder Zwischenstand, während man bei den Hausherren über die Leistungssteigerung inmitten des ersten Durchgangs zufrieden sein kann.

Höbarth räumt letzte Zweifel aus

Auch nach dem Seitenwechsel starteten die Gäste ganz gut, diesmal dauerte es aber nicht ganz so lange bis sich auch die Gastgeber aufrappelten und das Zepter in die Hand nahmen. Man begegnete sich auf Augenhöhe, wobei die DSG etwas konsequenter im Offensivspiel schien und mit jeder Minute sich als spielbestimmendere Mannschaft herausstellte. In Minute 75 war es dann Michael Höbarth, der das Spielgerät nach einer schönen Kombination nurnoch über die Linie drücken musste. In der folgenden Schlussphase passierte nicht mehr sonderlich viel, Naarn verteidigte die Führung, während die Gäste es nicht mehr schafften, richtig gefährlich zu werden. Am Ende gingen erneut drei Punkte auf das Konto der DSG Union Naarn, die bislang eine mehr als zufriedenstellende Rückrunde spielt.

Am nächsten Samstag reist die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn zum SC Marchtrenk, zeitgleich empfangen die FC Blau-Weiß Linz Amateure den SV HAKA Traun.

Stimme zum Spiel

Markus Lugmayr Lettner (Sektionsleiter DSG Union Naarn):

„Unser Ziel war es, einen Sieg einzufahren, weil wir so schnell wie möglich von unten weg wollen. Das mit Blau-Weiß ein starker Gegner kommt, war uns bewusst und so haben sie sich auch präsentiert. Das ist wirklich eine kampfstarke, robuste, spielerisch starke Mannschaft. Es ist nicht verständlich, wieso sie da unten drinnen sind. Das war von beiden Seiten ein super Spiel und sehr amüsant mit einem verdienten Sieg für uns. Jetzt haben wir 13 Punkte gemacht heuer, das läuft echt rund bislang. Es freut mich, dass wir da so schnell reingefunden haben."

Die Besten:

DSG Union Naarn: Michael Höbarth (ZM), David Klem (ZM), Matthias Lehbrunner (IV)

BW-Linz Amateure: Pierre Romarick Beeh Beki Ndeck (RV)

Landesliga Ost: DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn – FC Blau-Weiß Linz Amateure, 2:0 (1:0)

75 Michael Höbarth 2:0

38 David Klem 1:0