Sokrat verabschiedet sich mit Doppelpack - ADmira Linz siegt im Urfahraner Derby!

Details Samstag, 30. April 2022 18:10

Ein aufgrund vieler Faktoren immens wichtiges Spiel stand gestern am Bachlberg in Linz an. Der SK ADmira Linz empfing im Derby den SK St. Magdalena, der momentan um jeden Punkt kämpfen muss, um den Abstieg irgendwie abzuwenden. Zudem war es das letzte Spiel von Leon Sokrat, der seine Karriere verletzungsbedingt beenden muss. Sokrat hatte maßgeblichen Anteil an den Erfolgen der ADmira in den letzten Jahren, da war es besonders erfreulich, dass er in seinem letzten Spiel sein Team mit einem Doppelpack im Derby zum Sieg schoss.

Unspektakuläre erste Halbzeit

Volles Haus in der Arena am Bachlberg - 600 Zuschauer waren vor Ort und sahen eine ziemlich zähe erste Hälfte. Das Derbyfeeling kam dennoch nicht zu kurz, beide Teams starteten engagiert und versuchten anzuschreiben, gelingen sollte es aber keinem in diesen ersten 45 Minuten. Man neutralisierte sich mehr oder weniger Gegenseitig, die Vorstöße ins letzte Drittel wurden allesamt bereits in der Entstehung vereitelt. Wenig überraschend ging es somit torlos in die Kabinen, ehe die ADmira nach dem Seitenwechsel so richtig aufdrehte. Knapp zehn Minuten nach Wiederanpfiff war es Lukas Schmidsberger, der sich nach einem Eckball hochschraubte und die Kugel in die Maschen köpfte (56.) - die langersehnte Erlösung und zeitgleich der Dosenöffner für das, was folgen sollte.

Ein letztes Mal: Leon Sokrat kommt, trifft und triumphiert

Bei lautstarkem Applaus betrat ADmira-Vereinslegende Leon Sokrat in der 63. Spielminute das Spielfeld und sollte nur wenig später für erneuten Beifall auf den Rängen Sorgen. Nur sechs Minuten auf dem Platz, setzt Mathias Ablinger nach einem fatalen Fehler der Hintermannschaft des SKM Sokrat in Szene, dessen Abschluss über Umwege etwas glücklich ins Tor findet - Pflichtspieltor Nummer 122 für den seit 2009 bei der ADmira aktiven Goalgetter. Schluss war aber noch lange nicht und dabei sollte es auch nicht bleiben. In der 87. Spielminute kommt Sokrat erneut nach einem Corner zum Abschluss und versenkt diesen wuchtig per Volley im Gehäuse. Ein gebührendes Abschiedsspiel für den Stürmer, der die ADmira über Jahre hinweg mit wichtigen Toren von der 1. Klasse in die Landesliga schoss. Der SK St. Magdalena steht nach diesem enttäuschenden Derby mit dem Rücken zur Wand und bleibt vor dem anstehenden Kellerduell auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Am nächsten Samstag reist der SK ADmira zum UFC PIENO Rohrbach-Berg, zeitgleich empfängt der SK St. Magdalena die Union Katsdorf.

Stimme zum Spiel

Stefan Kuranda (Trainer SK ADmira Linz):

„Das war ein wichtiger Sieg für uns. Ein Derby mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Erfreulich war natürlich der Derbysieg und die drei Punkte, das weinende Auge repräsentiert den Fakt, dass es jetzt wahrscheinlich zumindest für ein Jahr kein Urfahraner Derby gibt und das Karriereende von Leon Sokrat."

Der Beste: Leon Sokrat (ST)

Landesliga Ost: SK ADmira Linz – SK St. Magdalena, 3:0 (0:0)

87 Leon Sokrat 3:0

69 Leon Sokrat 2:0

56 Lukas Schmidsberger 1:0