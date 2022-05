5:1 - Blau-Weiß Linz Amateure fertigen SV Traun ab!

Details Sonntag, 01. Mai 2022 17:32

Ein wahres Torfestival bekamen die 120 am Westbahnplatz anwesenden Zuschauer am gestrigen Samstagnachmittag geboten. Die Blau-Weiß Linz Amateure empfingen den SV Traun, der in der Rückrunde noch nach seiner Form sucht und an die starken Leistungen der Herbstmeisterschaft bislang nicht anknüpfen konnte. Auch bei den Landeshauptstädtern platzte der Knoten für die Erbschwendtner-Elf nicht, man verlor sang- und klanglos mit 5:1.

Blau-Weiß sorgt früh für klare Verhältnisse

Bereits in der zweiten Spielminute war Tarik Secic nach einem Ballgewinn im Mittelfeld nicht mehr einzuholen und überlupfte Traun-Keeper Demsa zur frühen Führung. Wenig später folgte bereits das 2:0: Traun hält dem Offensivpressing der Hausherren nicht Stand, das Spielgerät kommt zu Matej Socovka, der zieht ab und trifft Stefan Grimm, der die Kugel ins eigene Tor lenkt (8.). Ähnlich munter ging es weiter, der nächste Streich war Moritz Eder vorbehalten, der mit Leichtsinn drei Trauner stehen ließ und locker an Demsa vorbeischob zum frühzeitigen 3:0 (16.). Kurz vor der Pause holte Mario Kvesa die Gäste nochmal auf den Boden der bitteren Realität, als der nach einem Zuspiel vom am Flügel völlig alleingelassenen Moritz Eder im Zentrum zur Stelle war und auf 4:0 hochschraubte (45.).

Socovka schnürt Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel standen die Hausherren nicht mehr wirklich unter Zugzwang, es galt den komfortablen Vorsprung so gut es geht zu verwalten und gleichzeitig das selbe Maß an Engagement auf den Platz zu bringen, welches man von der Doma-Elf gewohnt ist. Spätestens in der 64. Spielminute war dann jedem klar, dass das ein klarer Kantersieg und wichtige Punkte im Abstiegskampf für die Linzer werden: Mario Kvesa ist nach einem Schnittstellenball auf und davon, geht gekonnt an Demsa vorbei und legt per Ferse zurück auf Matej Socovka, der das Spielgerät ins leere Tor befördert. Der in der 69. Spielminute folgende Ehrentreffer war Rajko Vujanovic vorbehalten, der nach einem Freistoß aus dem Halbfeld frei aus kurzer Distanz zum 5:1 köpfen konnte. Ein gebrauchter Tag für die Gäste aus Traun, die die starke Leistung aus der Vorwoche nicht bestätigen konnten und immer weiter in der Tabelle abstürzen.

Am nächsten Samstag reisen die BW Linz Amateure zum ATSV Neuzeug, zeitgleich empfängt der SV HAKA Traun den SC Marchtrenk.

Stimme zum Spiel

Ernö Doma (Trainer BW-Linz Amateure):

„Wir haben gut angefangen und wollten unbedingt die drei Punkte einfahren, nachdem uns das die letzten zwei Wochen nicht gelungen war. Wir wussten, dass wir gut drauf sind und alle waren wirklich gut fokussiert. Wir waren engagiert und haben schönen Fußball gespielt und da ist uns gestern alles gelungen, was wir uns vorgenommen haben."

Die Besten: Mario Kvesa (ST), Stefan Milojevic (IV)

Landesliga Ost: FC Blau-Weiß Linz Amateure – SV HAKA Traun, 5:1 (4:0)

