SC Marchtrenk beweist nach 6:2-Debakel Moral! 3:0-Sieg gegen formstarke Naarner

Details Sonntag, 01. Mai 2022 18:09

Der Sportclub aus Marchtrenk musste letzte Woche mit der deutlichen 6:2-Klatsche im Topspiel gegen Dietach einen brutalen Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen. Dieses Wochenende traf man auf die formstarke Union Naarn, die zuletzt vier Spiele in Gang gewinnen konntenund sich somit aus der Abstiegszone befreiten. Doch diese Serie wurde beendet: Der SC ließ nichts anbrennen und konnte einen unbedrängten 3:0-Sieg einfahren.

Drei Mal Aluminium

Rund 150 Zuschauer kamen zur 20. Spielrunde der Landesliga Ost auf den Marchtrenker Sportplatz und konnten von Beginn an eine aggressive Kensy-Elf verfolgen. Man konnte die Naarner tief in die eigene Hälfte drücken, aber zunächst nur Halbchancen verzeichnen. In der 19. Minute durfte man aber erstmals jubeln: Kapitän Peterstorfer trat einen Standard von der linken Seite perfekt auf Hessenberger, der sicher zur 1:0-Führung einköpfte. Nach der Führung kamen dann die Naarner etwas besser in die Partie und man konnte sich auch einige aussichtsreiche Chancen herausspielen. Höbarth kam nach einem Ballverlust der Gäste im Aufbauspiel auf der linken Seite in eine gute Schussposition, Golkar im Kasten der Heimelf konnte aber Schlimmeres verhindern. (29.) Keine drei Minuten später zappelte der Ball schließlich im Kasten, Naarn jubelte, jedoch wurde gerechterweise auf eine Abseitsentscheidung entschieden. Zivkovic konnte anschließend fast die Führung ausbauen, krachte der gut getretene Freistoß lediglich ans Aluminium – insgesamt drei Mal in dieser ersten Halbzeit! Kurz vor der Pause war es aber dann soweit: Roitner lief nach einem Pass in die Tiefe von Kober alleine auf den Kasten und vollendet zur durchaus verdienten 2:0-Pausenführung der Heimelf.

Marchtrenk spielt Führung nach Hause

Nach dem Pausentee beruhigte sich das Spiel etwas, Naarn versuchte von Beginn an Druck auf die Abwehr des Tabellenzweiten auszuüben, jedoch reichte es lediglich für Halbchancen. Die Marchtrenker verwalteten die Führung sicher und ließen nichts anbrennen. In der 61. Minute konnte Zivkovic den Sack endgültig zumachen: Ikoko fand mit einer starken Flanke aus dem Halbfeld vorher genannten Athleten, der seinen 11. Saisontreffer markierte. Schlussendlich blieb es beim 3:0-Heimsieg der Marchtrenker, die sich zurück auf die Siegerstraße bugsierten. Gleichzeitig beendete man die starke Serie der Gäste, die den Spieltag trotz Niederlage mit dem 8. Tabellenplatz beenden werden.

Adam Kensy (Trainer SC Marchtrenk)

„Letzte Woche war ein schwarzer Tag, das kann jedem Mal passieren. Umso wichtiger, dass wir uns zurück gemeldet haben. Ich habe meine Mannschaft vor den starken Naarner gewahnt und wir haben das super umgesetzt. Ich bin sehr stolz.“