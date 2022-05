Dietach baut Tabellenführung aus - Sadriu und Efendioglu treffen!

Details Samstag, 07. Mai 2022 20:21

Nach den direkten Duellen gegen die beiden Verfolger Bad Leonfelden und SC Marchtrenk, empfing der Tabellenführer aus Dietach am Freitag mit dem ASKÖ Schwertberg die nächste Mannschaft aus den Top-5 der Tabelle. Im Gegensatz zu letzter Woche konnte die Auswärtsmannschaft den Favoriten dieses mal aber nicht in Bedrängnis bringen. Rund 250 Zuseher beobachteten ein Spiel, welches erwartungsgemäß in einem weiteren Dreier für den Ligaprimus resultierte.

Verdienter Führungstreffer der Hausherren

Die Elf von Daniel Ruttensteiner gab bereits früh den Ton an, wirklich zwingend wurde man aber lange nicht. Die erste gute Möglichkeit hatten dann die Gäste nach einem Konter, bei dem Julian Riedl das Tempo anzog, sich an zwei Verteidigern vorbeischlich und anschließend aber zu schwach abschloss. Danach wurde die spielbestimmende Art von Dietach aber auch in Form von guten Chancen belohnt. Nachdem er zuvor bereits zwei Gelegenheiten auf den Führungstreffer vergeben hatte, verwertete Yusuf Efendioglu in der 42. Minute eine Flanke vom rechten 16er Eck souverän mit dem Kopf zur wichtigen Pausenführung.

Tabellenführer macht den Sack zu

Gestärkt durch das 1:0 kam die Heimmannschaft mit breiter Brust aus der Kabine und lieferte ordentlich ab, scheiterte jedoch oftmals an Schwertberg-Schlussmann Niklas Rimser. Einen Hoffnungsschimmer hatte abermals Julian Riedl, der in dieser Drangphase der Dietacher eine Flanke per Direktabnahme allerdings knapp über die Latte beförderte. Die Vorentscheidung hatte dann der erneut stark-aufspielende Imran Sadriu parat, der in der ersten Halbzeit bereits den Assist für den Führungstreffer lieferte. Yusuf Efendioglu revanchierte sich und schickte die Nummer 17 der Hausherren auf eine Reise, Sadriu blieb einmal mehr eiskalt vor dem Tor und stellte den 2:0-Endstand her (72.).





Stimme zum Spiel

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Wir hatten von Anfang an das Spiel im Griff. Schwertberg hatte nur eine wirklich gute Chance in den 90 Minuten. Ansonsten waren wir die spielbestimmendere Mannschaft, haben aber im letzten Drittel nicht oft sauber zu Ende gespielt. Andernfalls hätte der Sieg noch höher ausfallen können."

Die Besten:

Union Dietach: Yusuf Efendioglu

ASKÖ Schwertberg: Julian Riedl