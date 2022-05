SC Marchtrenk kommt nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Traun hinaus!

Details Sonntag, 08. Mai 2022 00:46

Der SC Marchtrenk konnte letzte Woche wieder voll anschreiben, als man die DSG Union Naarn mit 3:0 bezwingen konnte. An diesem Wochenende hieß der Gegner aus dem unteren Tabellendrittel SV Traun, die letzte Woche eine 5:1-Klatsche gegen die abstiegsbedrohten Blau-Weiß Amateure hinnehmen mussten. Nach 90 gespielten Minuten leuchtete es 1:1 von der Anzeigetafel!

Elfmeter zur Führung

Bereits von Beginn an spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab, Torchancen blieben den 100 Zuschauern in Traun verwehrt.. Der Favorit aus Marchtrenk konnte seinen gewohnten Offensivdrang nicht ausspielen, mussten viele Standards herhalten, um den Traunern wirklich gefährlich zu werden. In der 30. Minute wurde es dann laut, aber im Strafraum der Gäste. Marchtrenks Ikoko ging in einem Luftzweikampf zu ungestüm ins Geschehen - Schiedsrichter Diesenberger zeigte auf den Punkt! Viktor Milos ließ sich diese Chance nicht entgehen und fixierte mit seinem Treffer den zwischenzeitlichen Pausenstand von 1:0!



Gelb-Rote Karte innerhalb von Sekunden

Nach Wiederanpfiff zeigte der Tabellendritte ein ganz anderes Gesicht. Man spielte den gewohnten Offensivfußball, wie man ihn schon in den letzten Spielen gesehen hat. Mit einem zweiten Stoßstürmer rannte man in Richtung des Strafraums der Trauner. Die Midzic-Elf konzentrierte sich vor allem auf die Defensivarbeit, gab es in der zweiten Halbzeit kaum eine Torchance der Heimelf. Trotz der vielen Bemühen konnte man Keeper Demsa erst in der 79. überwinden. Zivkovic war es der ein Zuspiel von Mayr sicher mit dem linken Fuß ins lange Eck verwandelte. Kurz daraufhin sah dann Trauns Kadic die Ampelkarte, da er Schiedsrichter Diesenberger kritisierte. Hamader hatte schlussendlich noch die große Chance per Kopfball den Auswärtssieg mitzunehmen, scheiterte man aber am Aluminium. So blieb es beim 1:1-Endstand.



Adam Kensy (Trainer SC Marchtrenk)

,,Wir waren einfach nicht griffig und zielstrebig genug, um die drei Punkte mitzunehmen. Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen.“