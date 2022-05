Aufstiegsträume geplatzt? Schrettlinger Hauptdarsteller bei kinoreifem Naarner Last-Minute-Comeback

Details Sonntag, 08. Mai 2022 17:18

Eine Partie der Kategorie "sehenswert" durften 200 Fußballfans am gestrigen Samstagnachmittag im Donauwell Stadion in Naarn verfolgen. Die SU Bad Leonfelden war zu Gast bei der DSG Union Naarn mit dem klaren Ziel zu punkten, um den Anschluss an Ligaprimus Dietach nicht zu verlieren. Man machte die Rechnung aber nicht mit einer in der Rückrunde in Topform aufspielenden Gastmannschaft, der es in den letzten Minuten des Spiels gelang, in spektakulärer Manier das Spiel völlig auf den Kopf zu stellen.

Munteres Hin und Her - früher Ausschluss für die Gäste

Die im Vorfeld favorisierten Kurstädter erwischten einen echten Horrorstart in die Partie. In der 15. Spielminute zog Julian Kollingbaum vom Flügel in die Mitte und konnte relativ unbedrängt vor einer passiven Leonfeldner Hintermannschaft abschließen, UBL-Schlussmann Florian Froschauer sah dabei nicht sonderlich gut aus und musste zum ersten Mal hinter sich greifen - 1:0 für den Underdog. Die nächste Hiobsbotschaft folgte in Minute 26, als Kollingbaum erneut mit seiner brutalen Geschwindigkeit den Abwehrriegel der Hartl-Elf durchbrach, aber keine Einschussmöglichkeit vorfand, weil Milan Nitriansky herbeirauschte und den Flügelspieler der Hausherren regelwidrig mit einem harten Tackling stoppte - folgerichtig zeigte ihm Schiedsrichter Rene Kettlgruber den roten Karton.

Radouch-Seitfallzieher bewahrt UBL vor Pausenrückstand

Die Gäste erholten sich relativ rasch von dieser katastrophalen Anfangsphase und glichen nur wenige Minuten nach dem Platzverweis bereits aus. Luvumbu Manuel Vemba war nach einer Hereingabe von David Radouch zur Stelle und sorgte für den vielumjubelten Ausgleich (33.). Ähnlich schnell ging es aber auch in die andere Richtung: Nur vier Minuten darauf schlug die DSG zurück und der im Rückraum lauernde Alexander Grinninger verwertete aus kurzer Distanz zur erneuten Führung für die Machländer. Auch hier hatte dieser intensive Schlagabtausch kein vorzeitiges Ende, weil David Radouch wohl etwas gegen einen Pausenrückstand hatte. Nach einer Flanke Jakob Niedermayr setzte Bad Leonfeldens tschechischer Edellegionär zum Fallrückzieher an und versenkte das Spielgerät im Kreuzeck (39.).

Schrettlinger avanciert in den Schlussminuten zum Helden

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel gelang es den Gästen, erstmals in dieser Partie in Führung zu gehen. Benjamin Freudenthaler wurde in Minute 54 im Strafraum gelegt, Referee Kettlgruber zeigte folgerichtig auf den Punkt. Der fällige Strafstoß - Formsache für David Radouch, der diesen eiskalt ins rechte Eck zu seinem 20. Saisontreffer bugsierte (55.). Die Schützlinge von Stefan Hartl verwalteten diese Führung gut und auch relativ lange, ehe spät in der Schlussphase der Knoten platzte. Kevin Schrettlinger stieg in der 88. Spielminute bei einem Eckball am höchsten und besorgte den Ausgleich, bei dem es in diesen fulminanten Schlussminuten aber nicht blieb. Wir schreiben bereits die 93. Spielminute: Schnell abgespielter Freistoß, Stanglpass an Froschauer vorbei und Schrettlinger drückt das Leder erneut über die Linie - Spiel gedreht. Bemerkenswert ist hierbei auch die Entstehung dieses Freistoßes: Jakob Niedermayr verlor scheinbar im Eifer des Gefechts die Kontrolle und flog aufgrund einer Beleidigung vom Platz - doppelt bitteres Ende an einem rabenschwarzen Tag für die Kurstädter.

Kommende Woche tritt die Union Naarn bei der ASKÖ Steinbach Schwertberg an (Samstag, 17:00 Uhr), parallel genießt die Bad Leonfelden Heimrecht gegen den SV HAKA Traun.

Stimme zum Spiel

Michael Aichinger (Trainer DSG Union Naarn):

„Im Grunde war das ein echt cooles Fußballspiel, welches bis zum Schluss offen war. Am Anfang und am Ende waren wir die bessere Mannschaft, auch wenn der Sieg am Ende vielleicht etwas glücklich war. Ich denke trotzdem, dass wir nicht unverdient gewonnen haben, gerade an diesem Tag. Für uns war es natürlich echt wichtig im Abstiegskampf."

Die Besten:

DSG Union Naarn: Pauschallob bzw. Julian Kollingbaum (ST)

SU Bad Leonfelden: David Radouch (ST)

Landesliga Ost: DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn – SU Vortuna Bad Leonfelden, 4:3 (2:2)

93 Kevin Schrettlinger 4:3

88 Kevin Schrettlinger 3:3

55 David Radouch 2:3

39 David Radouch 2:2

37 Alexander Grinninger 2:1

33 Luvumbu Manuel Vemba 1:1

15 Julian Kollingbaum 1:0