Dreier trotz überschaubarer Leistung: ATSV Neuzeug setzt sich weiter von den Abstiegsrängen ab!

Details Sonntag, 08. Mai 2022 17:46

Der ATSV Neuzeug scheint so richtig in der Rückrunde angekommen zu sein. Nachdem man zu Beginn nur dürftige Leistungen abrufen konnte, feierte man am gestrigen Samstagnachmittag den dritten Dreier in den letzten vier Spielen. Allesamt waren auch essenziell für den Klassenerhalt den man anstrebt und im Duell gegen die Amateure des FC Blau-Weiß Linz besiegte man den nächsten direkten Konkurrenten auf heimischem Terrain mit 4:1.

Starke Gäste werden nicht adäquat belohnt

Die Elf von Ernö Doma begann enorm engagiert und glänzte von der ersten Minute an mit intensivem Angriffspressing und kam dadurch auch zu einigen guten Chancen. Neuzeug wirkte in dieser Anfangsphase gehörig überfordert mit dem Anlaufen der jungen, dynamischen Linzer Truppe und kam auch relativ rasch ins Hintertreffen. Anteo Fetahu versenkte einen Freistoß aus knapp 20 Metern unhaltbar im Kreuzeck und sorgte für die hochverdiente Gästeführung (20.). Infolgedessen gestalteten weiterhin die Gäste das Spiel, bis völlig aus dem nichts der Neuzeuger Ausgleich fiel. Benedikt Lueghamer schraubte sich bei einem Eckball hoch und nickte ein (35.), brutal effizient oder unverdient - Ansichtssache. Eine Minute vor dem Pausenpfiff wurde es dann knüppeldick für die Landeshauptstädter. Dominik Neudorfer staubte einen Abpraller nach einem Bichler-Abschluss ab und besorgte entgegen des Spielverlaufs den 2:1-Pausenstand.

Zwanzig starke Minuten reichen den Hausherren

Ähnlich wie in der Vorwoche, als man beim Schlusslicht aus Katsdorf nach dem Seitenwechsel sein wahres Gesicht zeigte, kam der ATSV auch diesmal völlig verändert aus der Kabine. Nur wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff hatte man Pech, weil Blau-Weiß-Keeper Armin Sarcevic einen Abschluss von Bernhard Zauner mit den Fingerspitzen auf die Latte lenken konnte. Was man aber aus dem ersten Durchgang mitnahm, war die bedingungslose Kaltschnäutzigkeit vor dem Gehäuse. Nur sieben Minuten nach Wiederanpfiff verwertete Attila Cziraki eine Hereingabe von der rechten Seite und stellte auf 3:1. Nun waren es die Neuzeuger, die etwas mehr vom Spiel hatten. Für klare Verhältnisse sorgte Bernhard Zauner bereits in Minute 59, als er nach Zuspiel von Kilian Eckerstorfer zur Stelle war und die Kugel via Innenstange ins Netz beförderte. Dies blieb zugleich der Endstand, die Gäste fanden nach der starken Anfangsphase nie mehr richtig in die Partie und nahmen den nächsten Dämpfer im Abstiegskampf entgegen.

Am nächsten Samstag reist Neuzeug zum SC Marchtrenk, zeitgleich empfangen die BW Linz Amateure die Union Katsdorf.

Stimme zum Spiel

Christian Tabernig (Trainer ATSV Neuzeug):

„Wir waren eigentlich gut vorbereitet auf diesen Gegner und wussten genau, was auf uns zukommt. Trotzdem haben wir es nicht geschafft, in der ersten Halbzeit mitzuhalten, da waren wir nur mit dem Verteidigen beschäftigt. Im zweiten Durchgang haben wir das dann doch hinbekommen und haben einen extrem wichtigen Sieg eingefahren. Jetzt wollen wir den Lauf natürlich aufrecht halten."

Die Besten:

ATSV Neuzeug: Danijel Dragosavljevic (IV), Stefan Zeilinger (IV), Georg Offenthaler (TW)

Landesliga Ost: ATSV Neuzeug – FC Blau-Weiß Linz Amateure, 4:1 (2:1)

59 Bernhard Zauner 4:1

52 Attila Janos Cziraki 3:1

44 Dominik Neudorfer 2:1

35 Benedikt Lueghamer 1:1

20 Anteo Fetahu 0:1