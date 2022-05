Effiziente Admiraner siegen gegen DSG Union Naarn

Details Sonntag, 29. Mai 2022 11:07

Die DSG Union Naarn gastierte gestern beim SK ADmira Linz. Beide Teams spielen bislang eine grundsolide Rückrunde, bei der vor allem die Gäste aus dem Machland bislang erstaunlich stark performen konnten und zudem den dritten Rang in der Rückrundentabelle einnehmen. Gegen heimstarke ADmiraner gab es jedoch für das Team von Michael Aichinger nichts zu holen, man verlor am Ende des Tages mit 0:2.

Walaszek trifft zu günstigem Zeitpunkt

Es war von Beginn an ein sehr intensives Fußballspiel, bei dem für beide Teams nur drei Punkte zählten. Dementsprechend engagiert starteten auch beide Teams, ohne in der ersten Phase des Spiels so richtig zwingend zu werden. Das erste Tor resultierte aus einer guten Drangphase der Hausherren, die knapp fünf Minuten vor dem Pausenpfiff den Führungstreffer bejubelten. Konrad Walaszek war es, der einen Stanglpass verwertete und dafür sorgte, dass die Hausherren mit einer knappen Führung im Rücken den Gang in die Kabinen antraten.

Dietl vergibt Sitzer - Schmidsberger trifft vom Punkt

Nach dem Seitenwechsel verlagerten sich die Spielanteile zu Gunsten der Gäste, die den Strafraum der Gäste mit Flanken und Standards förmlich bombardierten, sich aber für das Engagement nicht belohnen konnten. Die wohl dickste Chance auf den Ausgleich hatte Michael Dietl, der nach einem Pressball völlig frei aus kurzer Distanz zum Abschluss kam, die Kugel aber per Volley in den Linzer Abendhimmel jagte. Die Elf von Stefan Kuranda versuchte nach Ballgewinn stets schnell zu schalten, um über Konter gefährlich zu werden. In der 76. Spielminute wird der zuvor eingewechselte Leon Zimmer im Strafraum von Naarn-Goalie Eder gelegt, Strafstoß. Lukas Schmidsberger trat an und versenkte den fälligen Elfmeter, 2:0 für die Hausherren. Dieser Zwischenstand hatte auch nach Abpfiff noch Bestand, eine brutal-effiziente Heimelf feierte den nächsten Dreier und wiegt sich zwei Runden vor Schluss in Anbetracht der Tabelle in Sicherheit.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist der SK ADmira Linz zum SV HAKA Traun, gleichzeitig begrüßt die Union Naarn den UFC PIENO Rohrbach-Berg auf heimischer Anlage.

Stimme zum Spiel

Stefan Kuranda (Trainer SK ADmira Linz):

„Summa summarum würde ich schon sagen, dass es ein verdienter und zudem enorm wichtiger Sieg für uns war. Es liegt in der Tabelle einfach alles so eng beieinander, wir stehen auf dem sechsten Platz und haben den Klassenerhalt noch nichtmal fix."

Landesliga Ost: SK ADmira Linz – DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn, 2:0 (1:0)

