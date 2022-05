Kein Sieger im Kellerduell: St. Ulrich und Traun spielen Remis!

Details Sonntag, 29. Mai 2022 15:30

Es geht in die entscheidenden Runden in der Landesliga Ost und der USV St. Ulrich und der SV Traun befinden sich mitten im hoch-spannenden Abstiegskampf. In Anbetracht der Rückrundentabelle galten die heimischen Ulricher als Favorit, ein spannendes Spiel war dennoch zu erwarten und dieses bekamen die Zuschauer auch.

Traun geht früh in Führung

Der SV Traun ging früh in Führung, ohne eine richtige Torchance zu verzeichnen. Viktor Milos bediente Pero Rakusic, der sich ansatzlos ein Herz fasste und einfach mal per Volley abzog. St. Ulrich-Keeper Garstenauer, hierbei ein wenig zu weit vor seinem Kasten, konnte nur zusehen wie das Spielgerät über ihm im Tor einschlug (5.). In der Folge sahen die Zuschauer ein umringtes Hin und Her, bei dem die Elf von Markus Erbschwendtner mit Fortdauer der Partie das Kommando übernahm, aber keinen weiteren Treffer erzielen konnte. Auch die Bemühungen der Gastgeber blieben vorerst unbelohnt, zum Pausenpfiff hatten die Gäste somit einen knappen Vorsprung auf der Habenseite.

St. Ulrich drückt, Gradl trifft zum Ausgleich

Der USV kam gut aus der Halbzeitpause und glich auch blitzschnell aus. Sechs Minuten gespielt, legte Arslan Nesimovic die Kugel zurück auf Konstantin Gradl, dessen abgefälschter Abschluss über die Linie rollte. Die Antwort der Gäste folgte knapp zehn Minuten später, Ulrich-Schlussmann Garstenauer konnte sich diesmal aber beim Abschluss von Niklas Nuspl aus kurzer Distanz auszeichnen und hielt seinen Kasten sauber. In der Schlussphase drückten die Heimischen auf den Führungstreffer, belagerten die Box der Trauner und fuhren einen Angriff nach dem anderen. Am Ende konnte sich die Elf von Wilfried Wimmer, der an diesem Tag Chefcoach Andreas Milot vertrat, nicht für die starke Drangphase belohnen - es blieb beim Remis.

Am nächsten Samstag reist der USV St. Ulrich zum ATSV Neuzeug, zeitgleich empfängt der SV Traun den SK ADmira Linz.

Stimme zum Spiel

Wilfried Wimmer (Co-Trainer USV St. Ulrich):

„Das war eine umkämpfte Partie, auch aufgrund der Phase der Saison und der Lage, in der sich die beiden Mannschaften befinden. Wir haben nur einen Punkt holen können, haben den Klassenerhalt aber selber in der Hand."

Landesliga Ost: USV St. Ulrich – SV HAKA Traun, 1:1 (0:1)

51 Konstantin Gradl 1:1

5 Pero Rakusic 0:1