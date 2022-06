Schwertberg fixiert Platz unter den Top-5 und schielt weiter nach oben

Details Samstag, 04. Juni 2022 15:42

Am gestrigen Abend traf die Union Katsdorf auf heimischem Terrain auf die ASKÖ Schwertberg. Der Absteiger präsentierte sich im Rahmen des anstehenden Zeltfest-Wochenendes gut und ambitioniert, hatte einem starken Auftritt der gastierenden Mannschaft von Matthias Lindtner jedoch nur wenig entgegen zu setzen. Die Stimmung nach Ablauf der Partie, die mit 2:1 aus Sicht der Gäste endete, war aufgrund der anstehenden Feierlichkeiten, bei denen man auch den Gegner herzlich begrüßte, ausgezeichnet.

Hoislbauer bringt Gäste auf die Siegerstraße

Die Hausherren starteten wie im bisherigen Verlauf der Saison eher defensiv-veranlagt in die Partie und überließen der ASKÖ Schwertberg das Kommando. Letzteres Team kam mit Fortdauer der Partie auch gut ins Rollen und erspielte sich die eine oder andere gute Gelegenheit, bis man in der 32. Spielminute die Überlegenheit zum ersten Mal in Zählbares ummünzen konnte. Manuel Hinterreiter ließ fast die gesamte Hintermannschaft der Union alt aussehen und hatte auch noch das Auge für Michael Hoislbauer, der vor dem Gehäuse cool blieb und zur Führung einschob. Kurz vor der Pause hatte noch Mario Milic das 2:0 auf dem Fuß, vergab jedoch aus aussichtsreicher Position.

Taferner-Treffer kommt zu spät

Auch nach dem Seitenwechsel traten die Gäste sehr ballsicher auf, kontrollierten weiterhin das Spielgeschehen und ließen bis auf vereinzelte Distanzschüsse der Katsdorfer-Offensivreihe so gut wie garnichts zu. Relativ prompt gerieten auch die vergebenen Chancen von Milic kurz vor dem Pausenpfiff in Vergessenheit, weil ebenjener Akteur knapp zehn Minuten nach Wiederanpfiff erneut goldrichtig stand und einen Stanglpass von Hinterreiter über die Linie drückte. Fortan mussten die Schwertberger nicht mehr und Katsdorf konnte nicht so richtig. In Minute 89 gelang letzterem Team noch der Anschlusstreffer, als Alexander Taferner nach einem Corner einnickte, ein Comeback blieb den 250 anwesenden Zuschauern jedoch verwehrt.

Am nächsten Samstag reist die Union Katsdorf zum USV St. Ulrich, zeitgleich empfängt die ASKÖ Schwertberg die FC Blau-Weiß Linz Amateure.

Stimme zum Spiel

Matthias Lindtner (Trainer ASKÖ Schwertberg):

„Wir waren sehr routiniert - das gegen eine Mannschaft, die nichts mehr zu verlieren hatte. Wir haben in Ballbesitz sehr gut Ruhe bewahrt und haben uns vom Spiel des Gegners nicht anstecken lassen. Das ist ein sehr gutes Zeichen, welches ich auch wertschätze, weil es eben in der Vergangenheit oft nicht der Fall war. Da haben wir die Herangehensweise des Gegners oft mal gespiegelt. Wir konnten mit dem Sieg Platz fünf fixieren und wenn alles optimal läuft, ist sogar noch Platz drei drin. Damit hätten wir am Anfang niemals gerechnet, da war eher Platz acht oder neun das Ziel, daher ist alles was noch kommt eine Draufgabe. Nächstes Jahr wollen wir dann schauen, was möglich ist - der Stamm der Mannschaft bleibt auf jeden Fall, da haben schon alle unterschrieben."

Die Besten: Pauschallob bzw. Manuel Hinterreiter (ZDM)

Landesliga Ost: Union Katsdorf – ASKÖ Steinbach Schwertberg, 1:2 (0:1)

89 Alexander Taferner 1:2

55 Mario Milic 0:2

32 Michael Hoislbauer 0:1