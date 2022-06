Dramatik pur im Abstiegskampf: Rohrbach entführt in Minute 96 Punkt aus Naarn!

Details Sonntag, 05. Juni 2022 18:33

Am gestrigen Samstagnachmittag gastierte der UFC Rohrbach-Berg bei der DSG Union Naarn. Beide Teams stehen zum Ende der Saison mittendrin im Abstiegskampf, halten aber die Fäden selbst in der Hand und müssen punkten, um über dem ominösen Strich zu bleiben. Das gestrige Duell zwischen dem Achten und dem Zehntplatzierten, die nur ein Punkt trennt, endete dank eines späten Marijanovic-Treffers mit einem Remis.

Naarn dominiert und geht früh in Führung

Die Hausherren kamen immens motiviert auf den heimischen Rasen und traten deutlich entschlossener auf als die Gäste. Das Team von Michael Aichinger war scheinbar gut eingestellt, vereitelte die Angriffe der Rohrbacher zumeist bereits in der Entstehung und belohnte sich auch früh für das Engagement mit dem Führungstreffer. In Minute elf wurde Michael Höbarth in die Tiefe geschickt, der Mittelfeldmotor der Machländer schaute auf und fand Michael Dietl in der Mitte, der das Leder aus kurzer Distanz in die Maschen lenkte. Der Torschütze konnte infolgedessen in einer dominanten Drangphase der Naarner zwei hochkarätige Chancen nicht nutzen, so ging es mit einer knappen, aber hochverdienten Führung für die DSG in die Kabinen.

Umstellung trägt Früchte: Rohrbach deutlich engagierter nach Seitenwechsel

Rohrbach-Coach Christian Eisschiel musste nach dieser schwachen ersten Hälfte handeln und tat dies auch. Folglich trat man mit einer Doppelspitze auf und wusste mit einer etwas offensiveren taktischen Ausrichtung auch deutlich besser zu performen als in Durchgang eins. Die besseren Chancen hatten vorerst dennoch die Hausherren, haderten aber ähnlich wie in der ersten Hälfte mit der Chancenverwertung. Sowohl Höbarth (49.) als auch Kollingbaum (66.) konnten ihre Hochkaräter nicht nutzen und so mussten die Machländer weiter zittern. Knüppeldick kam es dann in der letzten Minute der Nachspielzeit, als Jozo Marijanovic einen Freistoß genau auf der Strafraumgrenze direkt ins Kreuzeck zum 1:1-Endstand bugsierte (96.).

Am nächsten Samstag reist die Union Naarn zur ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk, zeitgleich empfängt Rohrbach den SV HAKA Traun.

Stimme zum Spiel

Christian Eisschiel (Trainer UFC Rohrbach-Berg):

„Die zweite Hälfte stimmt uns sehr positiv für das Finale nächste Woche. Wir müssen einfach die Grundtugenden auf den Platz bringen - wir haben viel Qualität, das bringt aber nichts wenn wir das nicht hinkriegen. Wir gehen jetzt voll motiviert in das letzte Spiel gegen Traun und wollen den Ligaverbleib fixieren."

Die Besten: Günther Lang (ZOM), Lukas Weidinger (TW)

Landesliga Ost: DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn – UFC PIENO Rohrbach-Berg, 1:1 (1:0)

96 Jozo Marijanovic 1:1

11 Michael Dietl 1:0