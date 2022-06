BW-Linz Amateure zwingen Bad Leonfelden in die Knie und wahren Chance auf Klassenerhalt!

Details Sonntag, 05. Juni 2022 19:33

Eine weitere Mannschaft die in den vergangenen Wochen im Abstiegskampf gelandet ist sind die Blau-Weiß Linz Amateure. Am gestrigen Samstagnachmittag standen die Linzer vor einer schwierigen Aufgabe: Die Sportunion Bad Leonfelden war zu Gast. Mit Bravour meisterten die Blau-Weißen diese Aufgabe unter der Leitung vom eigentlichen Co-Trainer Svetislav Jagodic, der Chefcoach Ernö Doma an diesem Tag vertrat.

Mackic sorgt für Pausenführung

Die junge Truppe des Linzer Zweitligavereins kam enorm motiviert und engagiert auf den Rasen am Westbahnplatz. Von Beginn an versuchte man, weitesgehend mit Erfolg, mit der üblichen offensiven Ausrichtung das Spiel zu kontrollieren und schnelle, technisch-saubere Angriffe zu forcieren. Nach einigen ausgelassenen Einschussmöglichkeiten war es in Minute 29 soweit: Mihajlo Mackic setzte sich mit einer brutalen körperlichen Robustheit gegen Jakub Hric durch, umkurvte zudem Bad Leonfelden Keeper Jonas Oberaigner und schob die Kugel ins leere Tor. Bis zur Pause gelang es weder den Leonfeldnern auszugleichen, noch den Hausherren die Führung auszubauen.

Blau-Weiß rappelt sich nach Ausgleich auf - Youngstar Himmelbauer gelingt erstes Tor

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit kam die Elf von Stefan Hartl deutlich besser in die Gänge. Man nutzte eine kurze Schwächephase der Linzer gekonnt aus und David Radouch erhöhte einmal mehr sein Torekonto per Elfmeter (67.). Zwei Minuten später, wieder große Aufregung im Strafraum - diesmal auf der anderen Seite. Schiedsrichter Andreas Rothmann zeigte auf den Punkt, Milan Nitransky schien mit der umstrittenen Entscheidung des Referees nicht einverstanden zu sein und holte sich die rote Karte wegen Kritik ab. Den fälligen Strafstoß versenkte Mario Kvesa eiskalt und brachte die Landeshauptstädter wieder in Führung (71.). In Überzahl ließen die Gastgeber in der Folge auch nichts anbrennen, verwalteten die Führung gekonnt und belohnten sich in der Nachspielzeit auch noch mit dem 3:1. Diesmal war es ein Zusammenspiel der zwei eingewechselten Youngstars, Stjepan Dukic legte quer auf Justin Himmelbauer, der netzte mühelos ein (91.).

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reisen die Blau-Weiß Linz Amateure zur ASKÖ Steinbach Schwertberg, gleichzeitig begrüßt die SU Vortuna Bad Leonfelden den SC Marchtrenk auf heimischer Anlage.

Stimme zum Spiel

Svetislav Jagodic (Co-Trainer BW-Linz Amateure):

„Ich kann nur zufrieden sein mit der Leistung der Jungs, gegen einen Gegner wie Bad Leonfelden so ein Spiel abzuliefern, war sehr befriedigend. Natürlich ist es so, dass wir nächste Woche ein Finale haben, da müssen wir auf uns schauen und Schwertberg schlagen, was überhaupt nicht einfach wird. Wir hoffen aber auch auf die Unterstützung der anderen Teams, wie zum Beispiel von Katsdorf unter der Leitung von unserem Ex-Trainer Samir Hasanovic, oder von Dietach, die hoffentlich auch nochmal alles reinwerfen. In erster Linie müssen wir aber mal unsere Hausaufgaben erledigen."

Die Besten: Mario Kvesa (ST), Emmanuel Acheampong (LM)

Landesliga Ost: FC Blau-Weiß Linz Amateure – SU Vortuna Bad Leonfelden, 3:1 (1:0)

91 Justin Joachim Himmelbauer 3:1

71 Mario Kvesa 2:1

67 David Radouch 1:1

29 Mihajlo Mackic 1:0