SV Traun beendet Sieglos-Serie und holt Big Points im Abstiegskampf

Details Sonntag, 05. Juni 2022 22:12

Am gestrigen Samstagnachmittag gastierte der SK ADmira Linz beim SV Traun. Nach turbulenten Wochen innerhalb der Landesliga Ost stecken etliche Teams - einige davon völlig unerwartet - mitten in einem Abstiegskampf-Chaos. Davon betroffen auch die Mannschaft von Markus Erbschwendtner, die nach einem Triumph über die Urfahraner in der letzten Runde nochmal gefordert ist, während die Urfahraner trotz der Niederlage bereits auf der sicheren Seite der Tabelle sind.

Überzeugender Auftritt - Traun erspielt sich komfortable Pausenführung

Die Hausherren verzeichneten einen optimalen Start in die Partie und gingen ähnlich wie in der Vorwoche schnell in Führung. Marin Pervan war es, der nach einem Eckball am Höchsten stieg und die Kugel über die Linie nickte (15.). Mit der Führung im Rücken wirkten die Trauner noch selbstbewusster, traten deutlich engagierter als die Urfahraner auf und taten in dieser Phase auch mehr fürs Spiel. Kurz vor dem Pausenpfiff belohnte man sich auch noch mit dem 2:0. Nach einem Klärversuch der Gäste setzte Viktor Milos postwendend Stefan Grimm per Hacke in Szene, der legte quer auf Rajko Vujanovic und der drückte die Kugel mühelos über die Linie (47.).

ADmira kommt nochmal und Traun schlägt eiskalt zurück

Nach dem Seitenwechsel sahen die knapp 200 anwesenden Zuschauer ein intensives Hin und Her, bei dem sich das Blatt zu Gunsten der Kuranda-Elf wendete. Vier Minuten nach Wiederanpfiff, bereits der Anschlusstreffer: Ein ansatzloser, als Hereingabe gedachter hoher Ball wird Traun-Schlussmann Demsa zum Verhängnis, der kann zwar vorerst retten, ist aber beim Nachschuss von Matthias Kowatsch machtlos. Umgehend reagierten die Hausherren und stellten den 2-Tore-Vorsprung nur 60 Sekunden später wieder her. Anes Sabic setzte sich im Strafraum gegen zwei Gegenspieler gekonnt durch und bediente Niklas Nuspl, der aus kurzer Distanz einnickte. Aber auch die ADmira hatte dafür die passende Antwort parat, wiederum zwei Minuten später verwertete Kowatsch eine Weissenberger-Hereingabe und stellte auf 3:2. Infolgedessen kam der SV wieder besser ins Spiel, fand auch die eine oder andere gute Chance vor, wusste diese jedoch nicht zu nutzen. Auf der anderen Seite musste sich Demsa wieder auszeichnen, lenkte in der Schlussphase nach einem Eckball die Kugel an die Querlatte und bewahrte die Heimischen vor dem Remis

Am nächsten Samstag reist Traun zum UFC PIENO Rohrbach-Berg, zeitgleich empfängt der SK ADmira Linz den ATSV Neuzeug.

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV Traun):

„Im Endeffekt war der Sieg verdient, es hat sich aber nicht viel verändert für uns. Die Haltung ist immernoch sehr angespannt, die ADmira hat auch sehr viel investiert, es war sehr warm und das Spiel war sehr intensiv. Für uns war der Sieg oberste Prämisse und das haben wir erledigt. Es haben aber alle Teams hinten gewonnen, gegen Rohrbach wird es dementsprechend interessant."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – SK ADmira Linz, 3:2 (2:0)

52 Matthias Kowatsch 3:2

50 Niklas Nuspl 3:1

49 Matthias Kowatsch 2:1

47 Rajko Vujanovic 2:0

15 Marin Pervan 1:0