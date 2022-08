Doppelpack nach Vaterfreuden: Albin Ramadani führt Viktoria Marchtrenk zu erstem Saisonsieg!

Details Samstag, 06. August 2022 20:49

Auch in der Landesliga Ost rollte der Ball am gestrigen Freitag wieder. Zum Auftakt gastierte die ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk bei der ASKÖ Schwertberg. Beide Teams blicken zurück auf eine erfreuliche Vorsaison, in der sich beide Mannschaften am Ende in der Top-5 wiederfanden. Einem spannenden Aufeinandertreffen stand somit nichts im Weg und zu dem kam es auch. Die im Vorfeld leicht favorisierten Gäste aus Marchtrenk setzten sich letztendlich durch und siegten mit 2:1. Zum Mann des Tages avancierte Albin Ramadani, der nur wenige Tage zuvor Vater eines Sohnes geworden war.

Marchtrenk startet ambitioniert - Schwertberg hat adäquate Antwort parat

Ähnlich wie in der Vorsaison, in der man sowohl in punkto Ausbeute, als auch in Sachen Spielstärke und Kreativität eine der stärksten Offensiven der Liga hatte, versuchte die Begic-Elf von Beginn an, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Dies gelang trotz drückender Hitze auch ganz gut, die erste richtig gute Chance hatte Rafael Karlovits nach einer knappen Viertelstunde, knallte einen Stanglpass von Neuzugang Edwin Orascanin jedoch auf die Latte. Postwendend kamen die Schwertberger, die sich in der Anfangsphase gezielt auf die Defensive konzentrierten und versuchten über Konter Nadelstiche zu setzen, ebenso zu einer guten Gelegenheit, Michael Riedl kam jedoch ebenso nach einem Stangler um Haaresbreite nicht an die Kugel. Kurz nach der Trinkpause klingelte es dann: Nach Ballverlust der Schwertberger hat Sandro Dezic viel zu viel Platz zum Flanken und findet Albin Ramadani in der Mitte, der fackelt nicht lange und versenkt die Kugel im rechten unteren Eck (27.). Ähnlich wie zuvor, fand die Lindtner-Elf auch hierfür einen gekonnten Konter und erholte sich ohne Anlaufzeit rasch von dem Gegentreffer. Nur 60 Sekunden nach dem Treffer egalisierten die Hausherren wieder, nach einem Weitschuss von Julian Riedl war Michael Riedl zur Stelle und verwertete einen Abpraller.

Ramadani schnürt Doppelpack vor Pausenpfiff

Kurz vor dem Pausenpfiff belohnte sich die Viktoria letztendlich doch nochmal für die spielerische Überlegenheit. Erneut war es eine Dezic-Flanke, die den Weg zu Bernd Schörghuber in den Strafraum fand, Schwertberg-Keeper Niklas Rimser glänzte mit einer Glanztat, blieb beim Nachschuss von Ramadani aber erneut machtlos (44.). Somit hatte sich der Favorit zum Pausenpfiff eine knappe, verdiente Führung erspielt und blickte dem zweiten Durchgang positiv entgegen. Dieser verlief ähnlich wie die erste Halbzeit, nur wirkten die Marchtrenker noch entschlossener, ließen die Kugel ordentlich laufen und ließen zudem so gut wie garnichts zu. Man schien gut eingestellt zu sein auf den Matchplan der Hausherren, die im gesamten zweiten Durchgang keine weitere Torchance verzeichneten. Auf der anderen Seite fehlte der Viktoria das nötige Quäntchen Glück, sowie die Kaltschnäutzigkeit vor dem Gehäuse. Nach Ablauf der 90 Minuten leuchtete es somit 1:2 von der Anzeigetafel.

Stimme zum Spiel

Ervin Begic (ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk):

„Wir sind überglücklich über diesen erfolgreichen Start - wir haben eine Top-Leistung abgerufen. Persönlich freut es mich für Albin Ramadani, der erst vor zwei Tagen Vater geworden ist. Durch dieses Ereignis war er auch unglaublich beflügelt und hat mit dem Doppelpack erheblich zum Sieg beigetragen. Mit dem Start sind wir absolut zufrieden.“

Die Besten: Albin Ramadani (ST) bzw. Pauschallob