Neue Liga, altes Spiel: ASKÖ Oedt 1b besteht erste Hürde dank starker Schlussphase!

Auch für die ASKÖ Oedt 1b startete am vergangenen Wochenende ein neues, aufregendes Kapitel. Das Team von Andreas Luksch spielte eine erstklassige Saison 2021/22 in der Bezirksliga Ost, belohnte sich wohlverdient mit dem Meistertitel und darf sich nun in der Landesliga Ost mit zahlreichen spannenden Teams messen. Erster Prüfstein war der USV St. Ulrich, der seit der Übernahme von Chefcoach Andreas Milot in der vergangenen Rückrunde mit starken Leistungen aufzeigen konnte und nach einer überzeugenden Rückrunde den Klassenerhalt feierte. Den Saisonaufakt konnte der USV nicht ganz so erfolgreich gestalten, man unterlag dem Aufsteiger auf auswärtigem Terrain mit 1:2.

Hellwache Ulricher schocken Hausherren früh

Sonderlich lange dauerte es nicht, bis es am gestrigen Sonntag zum ersten Mal laut wurde auf der Transdanubia Sportanlage in Oedt. Nach einem Stangentreffer in Minute drei hatte Maximilian Dutzler nur 60 Sekunden später etwas mehr Glück im Abschluss und besorgte den Gästen nach Assist von Aleksandar Vasiljevic den Führungstreffer. Die Hausherren schienen den frühen Nackenschlag jedoch gut zu verdauen, überzeugten fortan mit gewohnter Spielfreude und gutem Kombinationsspiel - der Luksch-Elf mangelte es lediglich an der nötigen Durchschlagskraft, sodass man es trotz spielerischer Überlegenheit und einiger guter Aktionen einfach nicht schaffte, das Spielgerät über die Linie zu drücken. Über weite Strecken dominierte man die ersten 45 Minuten, sah aber dennoch gegen Ende, dass auch der USV - der in den letzten Minuten vor der Pause wieder etwas mehr Spielanteile verzeichnete - nicht abzuschreiben war.

Joker Babic macht Comeback in letzter Minute perfekt

Ebenso stark und munter wie zu Spielbeginn starteten die Gäste in den zweiten Durchgang der Partie. Nach Vorarbeit von Stefan Gröbl kam der zur Pause eingewechselte Elias Gmainer zum Kopfball, den Oedt-Keeper Kai Lang mit einem herausragenden Reflex über den Querbalken lenkte. Was darauf folgte, schien eine Reproduktion der ersten Hälfte zu sein: Mit fortschreitender Spieldauer wurden die Gastgeber immer stärker und hatten die klar besseren Ideen im Angriffsdrittel. Man stellte die Mannen von Andreas Milot immer wieder vor gewaltige Probleme, vermisste aber wiederum das nötige Quäntchen Glück, oder vergab aus aussichtsreicher Position. In der Schlussphase bündelte man nochmal die Kräfte und belohnte sich mit dem mittlerweile lange fälligen Ausgleich. Sturmtank Rumen Kerekov verwertete eine Hereingabe von Lukas Brunnmayr und sorgte für großes Aufatmen bei den Hausherren (79.). Damit war jedoch noch nicht Schluss, weiterhin war man am Drücker und spielte in den Schlussminuten noch etwas befreiter. Auch dies machte sich spät aber doch bezahlt, Florian Babic stellte in Minute 94 den 2:1-Endstand sehenswert per Seitfallzieher da und bescherte der ASKÖ Oedt 1b die ersten drei Punkte der neuen Saison.

Das nächste Spiel des Heimteams findet in zwei Wochen statt, wenn man am 20.08.2022 die ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk empfängt. Nächsten Samstag (19:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen des USV St. Ulrich mit der SPG St. Florian/Niederneukirchen.

Stimme zum Spiel

Andreas Luksch (Trainer ASKÖ Oedt 1b):

„Wir haben sicher nicht unseren besten Tag erwischt bei unserem ersten Landesliga-Spiel, speziell die erste Halbzeit haben wir etwas verschlafen, oder einfach den Gegner nach der starken Vorbereitung unterschätzt. Wir haben uns für den zweiten Durchgang vorgenommen, das Spiel noch zu drehen und haben das mit ein bisschen Glück am Ende auch geschafft."

Der Beste: Kai Lang (TW)

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b – USV St. Ulrich, 2:1 (0:1)

94 Florian Babic 2:1

79 Rumen Stefanov Kerekov 1:1

4 Maximilian Dutzler 0:1