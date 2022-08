Fehlende Durchschlagskraft: Torloses Remis zwischen St. Ulrich und St. Florian!

Details Sonntag, 14. August 2022 16:36

Am gestrigen Samstagabend traf der USV St. Ulrich vor heimischer Kulisse auf die SPG Union St. Florian/Niederneukirchen. Zum Saisonstart konnte der USV nicht sein volles Potenzial ausschöpfen und musste eine knappe 1:2-Niederlage gegen die ASKÖ Oedt 1b hinnehmen, während die Mannen von Wilhelm Wahlmüller in einer äußerst-amüsanten Begegnung in letzter Minute einen Punkt gegen den UFC Rohrbach-Berg retteten. Das Schießpulver hatte man scheinbar verschossen, das gestrige Aufeinandertreffen endete torlos.

Kampfbetonte erste Hälfte

Auf einen Aufsteiger in Runde eins folgte gestern ein Absteiger – die nächste, große Unbekannte somit für den USV St. Ulrich, der zu Beginn nur schwer in die Partie kam und sich vorwiegend auf die Defensive fokussierte. Dies tat man auch mit Erfolg, einzig der Unterhaltungsfaktor der Partie litt darunter. Nach anfänglichem Abtasten traute sich die Milot-Elf mit fortschreitender Spieldauer auch mehr zu und erspielte sich die ein oder andere Halbchance, blieb jedoch erfolglos. Die wohl beste Gelegenheit der ersten Hälfte gehörte den Gästen: Nach Vorarbeit von Sandro Langwieser scheiterte Noah Brandstätter aber an USV-Keeper Mitterbauer, der sein Team vor einem Pausenrückstand bewahrte.

Fokus weiterhin auf Defensivverbund

Auch einige Minuten nach dem Seitenwechsel war bei beiden Teams keine Änderung der taktischen Ausrichtung zu erkennen. Weiterhin verlangte man sich läuferisch und zweikampftechnisch alles ab, lediglich die zündenden Ideen im Umschaltspiel fehlten. Lediglich über Standardsituationen, getreten von Enis Kolakovic, kam St. Florian das eine oder andere Mal gefährlich vor den Kasten, misste aber das nötige Glück. So plätscherte eine alles in allem ereignisarme Partie vor sich hin, in der sich die Kontrahenten auf Augenhöhe begegneten, in der Defensive zu überzeugen wussten, die nötige Durchschlagskraft im vorderen Drittel aber nicht an den Tag legten.

Stimme zum Spiel

Wilhelm Wahlmüller (Trainer SPG St. Florian/Niederneukirchen):

„Ich denke, wir können mit dem Punkt ganz gut leben. In der Offensive haben wir natürlich noch einiges an Arbeit, um durchschlagskräftiger zu werden, aber insgesamt sind wir zufrieden mit dem Remis.“

Die Besten: Andreas Baschinger (IV)