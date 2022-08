Aufsteiger vs. Absteiger: Donau Linz zeigt Putzleinsdorf Grenzen auf!

Details Samstag, 20. August 2022 20:39

Am gestrigen Freitagabend kam es zu einem interessanten Duell in der Landesliga Ost. Mit der ASKÖ Donau Linz und der Union Putzleinsdorf traf ein Absteiger auf einen Aufsteiger. Eine Sache vereinte die beiden Teams bis zum gestrigen Tag: Man konnte bisher weder voll anschreiben, noch das volle Leistungspotenzial ausschöpfen. Für die Linzer änderte sich das im ersten Heimspiel der Saison, man lieferte eine starke Performance ab und siegte sorglos mit 3:0.

Zeko bringt Hausherren früh auf die Siegerstraße

Fast schon erwartungsgemäß kristallisierte sich von Beginn an ein Team heraus, was klar das Kommando übernahm und das Spiel fest in der Hand hatte - und zwar die ASKÖ Donau Linz. Nach einem misglückten Saisonstart reagierten die Mannen von Adnan Kaltak gut nach ihrer spielfreien Woche, zeigten sich deutlich engagierter und hatten auch die zündenden, entscheidenden Ideen im vorderen Drittel: Eine Hereingabe von der linken Seite verarbeitete Ivan Zeko direkt und versenkte die Kugel wuchtig aus spitzem Winkel in den Maschen (11.) zur frühen Führung. Infolgedessen ging es in einer ähnlichen Tonart weiter, die Hausherren forcierten gekonnt das Flügelspiel und kamen dadurch immer wieder in die gefährliche Zone. Lediglich die Chancenverwertung ließ dabei zu Wünschen übrig, sodass man den Gang in die Kabinen trotz drückender Überlegenheit ohne weiteren Torerfolg antreten musste.

Donau hält Intensität und macht erst spät Deckel drauf

Sonderlich viel änderte sich auch nicht mit Wiederanpfiff der Partie. Die Gäste zeigten sich zwar bemüht, waren jedoch zu harmlos und scheiterten immer wieder inmitten der Chancenkreierung. Anders, die Linzer, die sich physisch in guter Verfassung zeigten, dennoch aber lange auf den zweiten Tagestreffer warten mussten. Letztlich war es Ivan Zeko, der seine individuelle Klasse aufblitzen ließ und nach einer schönen Einzelaktion eiskalt vor dem Gehäuse seinen Doppelpack schnürte (75.). Auch damit war noch nicht Schluss, die Donau hatte nun Lust auf mehr. Der eingewechselte Argjend Hyseni sorgte nach erfolgreichem Angriffspressing für das 3:0 und zugleich für den letzten Treffer des Spiels (86.).

Donau Linz tritt kommenden Freitag, um 18:00 Uhr, bei den FC Blau-Weiß Linz Amateure an. Einen Tag später empfängt die Union Putzleinsdorf die ASKÖ Oedt 1b.

Stimme zum Spiel

Adnan Kaltak (Trainer ASKÖ Donau Linz):

„Für uns war es keine einfache Situation, weil wir das erste Spiel auswärts verloren haben und jetzt das erste Heimspiel anstand - da lastete auf unseren Schultern ein wenig Druck, weil wir unbedingt gewinnen wollten. Ich muss der Mannschaft ein Kompliment aussprechen, weil wir über 90 Minuten dominiert haben und der Sieg auch in der Höhe völlig verdient war."

Die Besten: Ivan Zeko (ZM), Endi Nuhanovic (ZDM)

Landesliga Ost: ASKÖ Donau Linz – Union Putzleinsdorf, 3:0 (1:0)

86 Argjend Hyseni 3:0

75 Ivan Zeko 2:0

11 Ivan Zeko 1:0