Neuzeug holt sich Packung ab: Mörderisch-effizienter UFC Rohrbach-Berg weiterhin ungeschlagen!

Details Sonntag, 21. August 2022 19:12

Nach einem durchaus vielversprechenden Saisonstart, dem zwei Unentschieden in der Liga einer knappen Cup-Pleite gegen Wallern gegenüberstehen, konnte der UFC Rohrbach-Berg am gestrigen Samstag zum ersten Mal voll punkten. Dabei war man zu Gast beim ATSV Neuzeug, der eigentlich für seine enorme Heimstärke bekannt ist, sich im gestrigen Aufeinandertreffen aber nicht von seiner besten Seite zeigte. Am Ende setzte es für die Mannen von Christian Tabernig eine klare 1:5-Pleite.

Brajkovic bringt Gäste sehenswert in Führung

Beide Teams kamen eigentlich von Beginn an ganz gut in die Gänge, wobei die Gastgeber den etwas besseren Eindruck machten und zu Beginn auch die erste Großchance vorfanden. Eine knappe Viertelstunde gespielt, landete ein wuchtiger Abschluss von Attila Cziraki auf dem Querbalken, Glück für die Gäste. Rohrbach-Coach Christian Eisschiel stellte vollführte folglich kurzerhand eine kleine Systemumstellung, die auch gut fruchtete. Einige Halbchancen später fiel auch schon der erste Tagestreffer: Rohrbachs Davor Brajkovic versenkte einen Freistoß direkt im Kreuzeck (37.) und besorgte seinem Team einen knappen Vorsprung zur Pause.

Rohrbach zeigt Moral nach frühem Ausgleich

Die Hausherren hatten sich scheinbar so einiges vorgenommen für den zweiten Durchgang und starteten enorm engagiert. Nur 60 Sekunden gespielt, verwertete Attila Cziraki eine Hereingabe und egalisierte den Rückstand bereits. Darauf folgte eine weniger ereignisreiche Spielphase, ehe Rohrbach in Minute 65 wieder in Führung ging: Markus Gahleitner bugsierte das Spielgerät aus etwa 20 Metern wieder im Knick, ehe nur zwei Minuten später Jan Mittermayr mit einem satten Abschluss bereits auf 1:3 stellte. Knüppeldick kam es für die Tabernig-Elf, als nur drei Minuten später mit Dominik Neudorfer ein Leistungsträger in der Offensive noch mit gelb-rot vorzeitig vom Platz geschickt wurde. Rohrbach nutzte dies gnadenlos aus und schraubte das Ergebnis in den Schlussminuten noch auf 5:1 hoch - erst war Brajkovic (84.) nach Vorarbeit von Glavina zur Stelle, ehe Benedikt Schaubmaier (87.) einen Abpraller verwertete und das Endergebnis herbeiführte.

Die Gastgeber treten am kommenden Samstag beim USV St. Ulrich an, der UFC Rohrbach-Berg empfängt am selben Tag den SV HAKA Traun.

Stimme zum Spiel

Christian Eisschiel (Trainer UFC Rohrbach-Berg):

„Wir haben uns endlich für eine gute Leistung belohnt, die letzten zwei Wochen waren die Leistungen schon sehr gut, gestern war es einfach so, dass wir die Offensivaktionen gut fertig gespielt haben. In Summe kann man von einem gelungenen Saisonstart reden, obwohl noch nicht alles gut ist - punktemäßig sind wir aber zufrieden."

Die Besten: Davor Brajkovic (ZOM)

Landesliga Ost: ATSV Neuzeug – UFC PIENO Rohrbach-Berg, 1:5 (0:1)

87 Benedikt Schaubmaier 1:5

84 Davor Brajkovic 1:4

67 Jan Mittermayr 1:3

65 Markus Gahleitner 1:2

46 Attila Janos Cziraki 1:1

37 Davor Brajkovic 0:1