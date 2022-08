Elfmeter entscheidet Offensivspektakel: Oedt 1b bezwingt Viktoria Marchtrenk!

Details Sonntag, 21. August 2022 20:39

Eine sehr interessante Begegnung stand am gestrigen Abend in Oedt an. Die ASKÖ Oedt 1b traf auf die ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk, eines der Top-Teams der Liga. Es war wohl der perfekte Gradmesser für die Elf von Andreas Luksch, die von Beginn an in der neuen Liga angekommen zu sein scheint. Nach einer guten Darbietung belohnte sich der Aufsteiger auch mit einem knappen 1:0-Sieg und holte die nächsten drei Punkte.

Intensiver Schlagabtausch – Tormänner zeichnen sich aus

Wie im Vorfeld erwartet lieferten sich die Teams von Beginn an ein gutes Fußballspiel und versteckten sich keineswegs. So gab es immer wieder Chancen auf beiden Seiten, wobei in Durchgang eins die beiden Tormänner sich das eine oder andere Mal auszeichnen mussten. In Minute 22 musste sich Oedt-Keeper Kai Lang weit strecken, entschärfte aber einen Weitschuss von Albin Ramadani gekonnt mit einer Glanzparade. Und wenige Minuten später fand auch Bernd Schörghuber in Lang seinen Meister, der einen gut-angetragenen Abschluss einmal mehr von der Linie kratzte. Auch Viktoria-Goalie David Plavac hatte einen anstrengenden Arbeitstag, hielt jedoch auch vorerst seinen Kasten sauber.

Elfmeter entscheidet Partie

Nach den ersten 45 Minuten konnte man den Teams aus Zuschauersicht nur wenig vorwerfen, auch wenn die Kontrahenten im Abschluss immer wieder etwas nachlässig agierten und leichtfertig vergaben. Das nötige Quäntchen Glück fehlte auch vorerst auf beiden Seiten nach Wiederanpfiff trotz zahlreicher Chancen, bis erst in Minute 75 der eingewechselte Dragan Javorovic im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht wurde – folgerichtig zeigte Schiedsrichter Klaus Hintersonnleitner auf den Punkt. Rumen Kerekov trat an und versenkte die Kugel zur langersehnten Führung für die Oedter. Dieser Treffer entschied am Ende auch die Partie, die Viktoria erholte sich in der Schlussphase nicht mehr von diesem bitteren Nackenschlag und trat die Heimreise ohne Punktgewinn an.

Stimme zum Spiel

Andreas Luksch (Trainer ASKÖ Oedt 1b):

„Wir sind froh, dass wir die Partie gewonnen haben. Marchtrenk ist eine der stärksten Mannschaften in der Liga – eine extrem starke Kontermannschaft. Wir waren aber geduldig und konnten die Partie am Schluss für uns entscheiden, auch wenn sie noch einige sehr gute Chancen hatten.“

Die Besten: Kai Lang (TW), Rumen Kerekov (ST)