SK ADmira Linz holt den 4. Sieg im 4. Spiel

Details Samstag, 27. August 2022 11:29

In der 4. Runde der Landesliga Ost traf am Freitagabend der SK ADmira Linz zu Hause auf die ASKÖ Steinbach Schwertberg. Die Heimischen zeigten sich in dieser Saison bisher tadellos und konnten 3 Siege in ebenso vielen Spielen feiern. Die Gäste erspielten sich bisher jeweils einen Sieg und ein Unentschieden. Darüber hinaus musste man auch einmal als Verlierer vom Platz. Somit war die Favoritenrolle vor dieser Partie klar verteilt, doch die Zuseherinnen und Zuseher sollten eine spannende Partie sehen.

2-mal Aluminium in der 1. Halbzeit

Bereits nach 4 Minuten gab es die ersten Topchance für die Gäste. Nach einer schönen Flanke von der rechten Seite von Riedl Michael kam der Ball über Umwege zu Peter Hinterreiter, welcher den Ball aber an die Latte köpfelte. Nach 9 Minuten gab es auf der anderen Seite einen Aluminiumtreffer. Nach einem Angriff über die linke Seite kam Fabio Weissenberger zum Ball. Er zog in die Mitte und sein Schuss aus rund 20 Metern landete nur an der Stange. Danach sahen die Zuseherinnen und Zuseher eine ausgeglichene Partie. Da beide Mannschaften in der Defensive kompakt standen, waren Chancen eher Mangelware. In der 38. Minute durften dann aber die Heimischen jubeln. Matthias Kowatsch tauchte nach einem Lochpass allein vor dem Tor auf und sein satter Schuss landete in der linken Ecke.

ADmira Linz macht in der 2. Hälfte alles klar

Die Linzer erwischten einen Start nach Maß in der 2. Halbzeit, denn in der 47. Minute konnten sie ihre Führung ausbauen. Schwertbergs Tormann Ebner wollte im Spielaufbau den Ball hoch nach vorne schlagen, da sein Abschlag aber zu kurz geriet, kam Kowatsch an der Mittellinie zum Ball. Er fackelte nicht lange und sah, dass Ebner noch zu weit vor dem Tor stand und überlupfte Schwertbergs Schlussmann von der Mittellinie zum 2:0. Danach kamen aber die Gäste besser ins Spiel und somit auch zu immer besseren Möglichkeiten. In der 57. Minute wurden sie dann auch für ihren engagierten Auftritt belohnt. Nach einer tollen Vorarbeit von Mahmut Acuma verwertete Riedl Michael eiskalt zum verdienten 2:1 Anschlusstreffer. Danach wurden die Schwertberger offensiver, wodurch die Heimischen mehr Räume vorfanden. So entstand dann auch in der 86. Minute die Entscheidung in dieser Partie. Die Linzer konnten den Ball in der eigenen Hälfte erobern und setzten mit einem Lochpass Fabio Weissenberger in Szene. Dieser verwertete dann souverän im Eins gegen Eins zur 3:1 Führung und somit auch zum Endstand.

Stimme zum Spiel (Stefan Kuranda Trainer SK ADmira Linz):

„Ich freue mich natürlich, dass wir jetzt in den 4 Spielen die vollen 12 Punkte holen konnten, doch es ist nur eine Momentaufnahme und wir müssen weiterhin gut arbeiten. Schwertberg hat heute gut gespielt und ich bin froh, dass wir gewonnen haben.“

Die Besten:

Mattias Kowatsch (ST)