Bad Leonfelden holt 3 Punkte gegen St. Magdalena

Details Samstag, 27. August 2022 12:38

In der 4. Runde der Landesliga Ost traf am Freitagabend der SK St. Magdalena zu Hause auf die SU Vortuna Bad Leonfelden. Während die Heimischen in den bisherigen Partien lediglich 2 Punkte holen konnten, dürfen sich die Gäste aus Bad Leonfelden bereits über 2 Siege und somit 6 Punkte freuen. So durften sich die rund 350 Zuseherinnen und Zuseher im Sonnleitner Stadion auch eine spannende Partie erwarten.

Bad Leonfelden von Beginn an dominant

Die Gäste zeigten sich von Beginn an dominant und so war es dann auch in der 16. Minute so weit. Nach einer schönen Flanke konnte Elias Altmüller den Ball in der Mitte sichern und auf David Radouch ablegen. Dieser hatte keine Probleme und musste den Ball nur noch über die Linie zur 0:1 Führung drücken. Keine 3 Minuten später hätten die Gäste nachlegen können, doch der Schuss von Elias Altmüller aus 16 Metern ging knapp am Tor vorbei. Bad Leonfelden zeigte sich weiterhin stark und kam in der Folge zu weiteren guten Chancen. Da keine weiteren Tore fielen, ging es für die beiden Mannschaften und Schiedsrichter Greinecker mit einem 0:1 für die Gäste in die Pause.

Doppelschlag innerhalb von 60 Sekunden entscheidet die Partie

Bad Leonfelden wollte früh in der 2. Halbzeit alles klar machen und wurden für ihre Bemühungen auch belohnt. Da aber ein Tor von Ilic wegen einer Abseitsposition aberkannt wurde, dauerte es bis zur 54. Minute, ehe die Gäste wirklich jubeln durften. Nach einem langen Ball auf Radouch lief dieser allein aufs Tor und spielte uneigennützig auf den mitlaufenden Ilic ab, welcher dann das Runde im Eckigen unterbrachte. Keine 60 Sekunden später war der Ball wieder im Tor. Dieses Mal kam der Ball zu Ilic, welcher nun Radouch bediente und dieser vollendete zum 1:3 Führung. In der 61. Minute kamen erstmals die Heimischen zu einem Torerfolg. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite, wollte Milan Nitriansky in höchster Not klären, doch er wehrte den Ball unglücklich ins eigene Tor ab. Danach kamen die Heimischen besser ins Spielt und hatten auch die Chance auf einen weiteren Anschlusstreffer. In der besten Phase der Heimmannschaft erhöhten dann aber die Gäste in der 76. Minute ihre Führung. Nach einem Lochpass konnte Maximilian Egger den Ball nur noch ins eigene Tor klären. Danach passierte nicht mehr viel und Bad Leonfelden feiert so einen ungefährdeten 1:4 Sieg.

Stimme zum Spiel (Daniel Mair Trainer Bad Leonfelden):

„Mit dem Spiel bin ich sehr zufrieden, weil es einfach eine anstrengende Woche war mit der Cup Partie. Wir sind jetzt super gestartet und haben auch gut gespielt und so soll es jetzt natürlich weitergehen, da auch die Mannschaft extrem fit und motiviert ist.

Die Besten:

Leon Ilic (RM), David Radouch (ZOM) Elias Altmüller (ST)