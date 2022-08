Donau Linz holt den 2. Saisonsieg

Details Samstag, 27. August 2022 12:50

In der 4. Runde der Landesliga Ost gab es am frühen Freitagabend das Aufeinandertreffen der FC Blau-Weiß Linz Amateure und der ASKÖ Donau Linz. Die Heimischen taten sich in dieser Saison bisher schwer und liegen noch punktelos am Tabellenende. Die Gäste gingen sowohl einmal als Verlierer als auch als Gewinner vom Platz.

Torlose 1. Halbzeit

In der 1. Halbzeit bot sich den rund 150 Zuseherinnen und Zuseher ein zähes Spiel. Die Gäste wollten von Beginn an das Heft in die Hand nehmen und aus einer gesicherten Defensive nach vorne kombinieren. Da den Gästen auf dem sehr schwer bespielbaren Boden immer wieder Fehler im Spielaufbau passierten, blieben Torchancen meist Mangelware. Die beste Chance vergab Jindrich Rosulek, der einen Kopfball knapp neben die Stange setzte. Da die Heimischen hinten geordnet standen und in der Offensive zu harmlos agierten, ging es für die beiden Mannschaften und Schiedsrichter Hubinger mit einem 0:0 in die Pause.

Donau Linz dominiert 2. Halbzeit

In der 2. Halbzeit zeigten sich die Gäste stark verbessert und erspielten sich gute Chancen im Minutentakt. Neben einem Lattenschuss von Matej Vidovic wurden weitere sehr gute Möglichkeiten vergeben. So dauerte es bis zur 72. Minute, ehe der Ball zum ersten Mal an diesem Abend im Netz zappelte. Nach einer Flanke von der rechten Seite stand Argjend Hyseni an der zweiten Stange richtig und brachte per Kopf das Runde ins Eckige zur Führung der Gäste. In den letzten Minuten versuchten die Heimischen mit langen Bällen gefährlich zu werden, da aber Donau Linz hinten dicht machte, endete diese Partie mit einem verdienten Sieg für die Gäste.

Stimme zum Spiel (Adnan Kaltak Trainer ASKÖ Donau Linz):

„Ich bin mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden, da wir aber in der 2. Halbzeit besser waren und uns viele Chancen erspielt haben, ist es sicher ein verdienter Sieg. Man hat heute dann doch auch einen Unterschied in der Erfahrung gesehen und das Blau Weiß Linz einfach mit ihrer sehr jungen Mannschaft noch nicht ganz die Qualität hat. Ich bin froh, dass wir jetzt gewonnen haben.“

Die Besten:

Argiend Hyseni