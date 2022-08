Last Minute Sieg beschert der ASKÖ Viktoria Marchtrenk 3 Punkte

Details Samstag, 27. August 2022 13:38

Am Freitagabend spielte in der 4. Runde der Landesliga Ost die ASKÖ SV Mauky´s Verfliesung Viktoria Marchtrenk gegen die SPG Union TTI ST. Florian/Niederneukirchen. Die Heimischen starteten gut in die Saison und konnten in den drei bisherigen Partien zwei gewinnen, währenddessen hatten die Gäste einmal spielfrei und erspielten sich zwei Unentschieden. Somit war alles für eine spannende Partie bereit.

Die Torhüter können sich in der 1. Halbzeit auszeichnen

Da zu Beginn beide Mannschaften in der Defensive gut standen und keine Fehler machen wollten, wurde es lediglich durch Weitschüsse und Standardsituationen gefährlich. In der 15. Minute brachte Albin Ramadani einen Freistoß gefährlich aufs Tor. St. Florians Schlussmann Gruber konnte sich aber auszeichnen und den Ball aus der Ecke fischen. Die Gäste wurden in Person von Stephan Drechsel richtig gefährlich, doch sein Weitschuss konnte von Marchtrenks Plavac entschärft werden. Kurz vor der Pause setzte dann auch noch Janik Sternbauer einen Schuss aus knapp 20 Metern auf die Querlatte, wodurch die 1. Halbzeit mit einem 0:0 endete.

Offener Schlagabtausch in der 2. Hälfte

In der 56. Minute war es dann so weit und die Gäste aus St. Florian gingen in Führung. Nach einem schönen Angriff über die linke Seite kam der Ball zur Mitte und Lorenz Egger verwertete den Stanglpass souverän zur Führung. Die Führung fungierte als „Dosenöffner“, denn Fortan sahen die Zuseherinnen und Zuseher einen offenen Schlagabtausch. Marchtrenk stellte das System um und zeigte sich offensiver. Die Gäste wollten die entstehenden Räume nutzen und über Konter gefährlich werden. In der 68. Minute setzte sich Sandro Dezic auf der rechten Seite durch und bediente in der Mitte Aaron Sternbauer. Dieser fackelte nicht lange und hämmerte seinen Schuss aus rund 20 Metern unter die Latte zum Ausgleich ins Tor. Da beide auf Sieg spielten und sich mit dem Unentschieden nicht zufriedengaben, folgten Chancen auf beiden Seiten im Minutentakt. Als viele dann doch bereits mit einem Unentschieden rechneten, kamen die Heimischen in der letzten Minute der Nachspielzeit zu einem Angriff. Benjamin Ramadani bediente mit einem schönen Chipball über die Verteidigung seinen Bruder Albin und dieser nahm den Ball volley und traf zum umjubelten Siegtreffer für die Heimischen.

Stimme zum Spiel (Ervin Begic Trainer ASKÖ Viktoria Marchtrenk):

„Man muss sagen, dass wir uns bis zum 0:1 sehr schwer getan haben. Wir sind dann mit dem Rückstand wach geworden und haben durch die Systemumstellung dann besser gespielt. Wir haben dann natürlich auch glücklich gewonnen, das ist einfach so, wenn man mit der letzten Aktion im Spiel gewinnt. Wir sind mit dem Saisonstart sehr zufrieden mit 9 Punkten aus 4 Spielen bei dieser eher schweren Auslosung.“

Die Besten:

Kevin Lindinger und Alexander Thiel (beide IV)