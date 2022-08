Intensives Last-Minute-Remis: SV Traun sichert sich in Minute 96 noch einen Punkt!

Details Sonntag, 28. August 2022 16:06

Am vierten Spieltag der Landesliga Ost kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem UFC Rohrbach-Berg und dem SV Traun. Beide Teams schienen in der Vorwoche in die Spur gefunden zu haben, als die Rohrbacher nach zwei Unentschieden zu Saisonbeginn einen furiosen 5:1-Sieg gegen Neuzeug feierten und Traun gegen den SK St. Magdalena das erste Mal anschrieb. Beide Kontrahenten waren bemüht daran anzuknüpfen, trennten sich letztendlich aber mit einem Unentschieden.

Munterer erster Durchgang

Die Partie gestaltete sich von Beginn an durchaus unterhaltsam. Weitestgehend begegnete man sich auf Augenhöhe, ließ zum Leidwesen der anwesenden Fans vorerst aber einige gute Chancen liegen. Die wohl beste Gelegenheit hatte Rohrbachs Markus Gahleitner in Minute 15, als er nach einem Fehler der Trauner Abwehr alleine vor Keeper Christian Demsa auftauchte, in letzterem aber seinen Meister fand. In der 33. Spielminute bekamen die heimischen Fans dann doch einen Grund zum Jubeln, als Davor Brajkovic zwei Trauner austanzte und das Spielgerät humorlos im Eck versenkte. Knapp sechs Minuten vor Abpfiff der ersten Hälfte hatte Jan Mittermayr noch das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber aus guter Position kläglich.

Traun kämpft sich zurück und trifft spät

Auch in der zweiten Hälfte boten sich die Teams einen durchaus munteren Schlagabtausch, wobei nun die Gäste die etwas besseren Chancen verzeichneten. In Minute 57 zappelte die Kugel auch im Rohrbacher Netz, Schiedsrichter Christian Kuntner habe beim Kopfball von Pero Rakusic aber ein Stürmerfoul gesehen. So plätscherte die Partie vor sich hin, Tore waren weiterhin Mangelware, gute Einschussmöglichkeiten nicht. Alles sah nach einem knappen Sieg der Rohrbacher aus, bis in der sechsten Minute der Nachspielzeit folgendes geschah: Der eingewechselte Andreas Samcevic legte sich die Kugel für einen Freistoß zurecht und knallte das Leder folglich wuchtig aus etwa 25 Metern ins Tor - großer Jubel auf Seiten der Erbschwendtner-Elf, die mit einem Punkt im Gepäck die Heimreise antraten.

Am kommenden Freitag trifft der UFC Rohrbach-Berg auf den SK St. Magdalena, der SV HAKA Traun spielt tags darauf gegen den USV St. Ulrich.

Stimme zum Spiel

Daniel Krestel (Sportlicher Leiter SV Traun):

„Es war ein sehr nervenaufreibendes Spiel mit vielen guten Chancen auf beiden Seiten. Wir haben heute bis zum Ende an uns geglaubt, und uns in der Nachspielzeit mit dem Ausgleichstreffer in Spielminute 97' belohnt. Die Punkteteilung geht daher völlig in Ordnung. Ich bin sehr stolz darauf, was unsere Jungs da gestern geleistet haben!"

Landesliga Ost: UFC PIENO Rohrbach-Berg – SV HAKA Traun, 1:1 (1:0)

96 Andreas Samcevic 1:1

33 Davor Brajkovic 1:0