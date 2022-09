SPG St. Florian/Niederneukirchen feiert ersten Saisonsieg - erneute Verletzungssorgen um Baumann

Details Sonntag, 04. September 2022 16:54

Ein spannendes Duell lieferten sich die SPG St. Florian/Niederneukirchen und die Union Putzleinsdorf am gestrigen Nachmittag. Die beiden Liganeulinge warteten auf den ersten Saisonsieg, was in Runde fünf der Landesliga Ost nur einem Team gelang - und zwar den Hausherren. Das Team von Willi Wahlmüller konnte sich in einer Begegnung auf Augenhöhe am Ende durchsetzen und feierte nach zwei Remis und einer knappen Niederlage den ersten Dreier.

Dorfer bringt Underdog in Führung - Eigentor verhilft Hausherren zum Ausgleich

Es waren für die Hausherren, ebenso wie für die Gäste ungewohnte Rahmenbedingungen: Gespielt wurde nicht wie üblich in St. Florian, sondern am Sportplatz in Niederneukirchen. Es war somit auch für die Hausherren, die in St. Florian sowohl Trainings, als auch Spiele austragen quasi ein Auswärtsspiel, was sich auch im Spielverlauf widerspiegelte. Man startete dennoch ambitioniert, begegnete dem Aufsteiger aber weitestgehend auf Augenhöhe. Nach einem Misverständnis in der Abwehr der Florianer tauchte plötzlich Paul Dorfer frei vor dem Gehäuse auf und besorgte dem vermeintlichen Underdog die Führung (20.). Die Antwort der Wahlmüller-Elf ließ nicht lange auf sich warten: Nachdem Oskar Osvald sich auf der rechten Seite durchtanken konnte, lenkte Danilo Duvnjak dessen Hereingabe unglücklich ins eigene Tor (25.). Infolgedessen blieb die SPG weiterhin am Drücker, fand auch unter anderem durch Mateo Mecir eine gute Chance auf den Führungstreffer vor, blieb aber erfolgslos, sodass es mit einem Unentschieden in die Kabinen ging.

Klepp wird zum Last-Minute-Helden

Während die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel großteils den Hausherren gehörten, wurde die Union mit fortschreitender Spieldauer zur spielbestimmenden Mannschaft. Auch die riesen Gelegenheit auf den erneuten Führungstreffer fand man vor, St. Florian-Keeper Florian Gruber zeichnete sich jedoch nach Duvnjak-Kopfball aus und kratzte die Kugel stark von der Linie. Damit war auch vorerst Schluss mit den guten Torchancen, die Partie plätscherte zunehmend vor sich hin - viel Mittelfeldgeplänkel, wenig Durchschlagskraft auf beiden Seiten. Am Ende wurde es einmal mehr besonders bitter für die Putzleinsdorfer: Nach einem groben Schnitzer im Spielaufbau gelangte Maximilian Klepp an das Spielgerät und schlenzte dieses gekonnt ins lange Eck - 2:1 (85.). In den Folgeminuten warfen die Gäste nochmal alles nach vorne, woraus sich die eine oder andere gute Konterchance für die SPG ergab. Am Ende blieb es jedoch beim 2:1 und die SPG St. Florian/Niederneukirchen durfte den ersten Saisonsieg bejubeln.

Am nächsten Samstag reist St. Florian/Niedern. zu den FC Blau-Weiß Linz Amateure, zeitgleich empfängt Putzleinsdorf den SC Marchtrenk.

Stimme zum Spiel

Wilhelm Wahlmüller (Trainer SPG St. Florian/Niederneukirchen):

„Das Ergebnis hat einen bitteren Nachgeschmack, weil sich unser Raffael Baumann erneut nach Einwechslung verletzt hat. Der ist jetzt eigentlich ein ganzes Jahr ausgefallen und kam langsam wieder in Form. Jetzt ist er wieder im Rasen hängen geblieben und musste drei Minuten nach Einwechslung wieder runter. Ich hoffe, dass das nichts ernstes ist - den Sieg widmen wir ihm. Summa Summarum war es aufgrund des Chancenplus ein verdienter Sieg für uns, obwohl Putzleinsdorf eine richtig harte Nuss war und uns alles abverlangt hat."

Die Besten: Benedikt Hofer (IV), Oskar Osvald (RV), Mateo Mecir (ST)

Landesliga Ost: SPG St. Florian/Niederneukirchen – Union Putzleinsdorf, 2:1 (1:1)

85 Maximilian Klepp 2:1

25 Eigentor durch Danilo Duvnjak 1:1

20 Paul Dorfer 0:1