ASKÖ Oedt 1b weiterhin voll im Saft und krallt sich erneut Tabellenspitze

Details Montag, 05. September 2022 22:24

Das die ASKÖ Oedt 1b nach dem Aufstieg in die Landesliga Ost direkt so einschlägt, hatten wohl die meisten neutralen Beobachter nicht erwartet. Das Team von Andreas Luksch knüpfte bislang nahtlos an die Meistersaison an und gewann die ersten vier Spiele allesamt. Darunter auch die gestrige Begegnung gegen die Blau-Weiß Linz Amateure, die zwar bemüht an den Start gingen, am Ende aber dem Spielverlauf entsprechend mit 0:2 in Oedt unterlagen.

Hamdemir trifft spät

Die favorisierten Hausherren starteten wie gewohnt mit enormer Ballsicherheit in die Partie, ließen die Kugel gut laufen und trafen auf eine unerwartet defensiv-veranlagte Blau-Weiß-Truppe, die nur wenig fürs Spiel machte und sich vorwiegend auf eine stabile Leistung im Defensivverbund fokussierte. In Minute 17 hatte die Doma-Elf zum ersten Mal Glück, weil Rumen Kerekov nach einem Eckball von Davor Kukec das Spielgerät auf den Querbalken hämmerte. Als viele schon mit den Gedanken in der Kabine waren, stellte Oedt-Captain Ali Hamdemir dann doch auf 1:0 (45.) und sorgte für eine dem Spielverlauf entsprechende Pausenführung.

Himmelbauer vergibt Chance auf Ausgleich

Auch die zweiten 45 Minuten ähnelten stark der ersten Hälfte, weiterhin hatte die Luksch-Elf das Kommando über, tat sich aber dennoch schwer im vorderen Drittel und kam nur vereinzelt vor den Kasten der Landeshauptstädter. Knapp zehn Minuten gespielt in Durchgang zwei, hatte BW-Stürmer Justin Himmelbauer die riesen Chance auf den Ausgleich, scheiterte aber im 1-gegen-1 an einem in dieser Saison überragenden Kai Lang. In der Folgephase kam wieder wenig auf beiden Seiten, bis Kerekov zwei Minuten vor Schluss nochmal auf 2:0 stellen hätte können, abermals aber an Kevin Radulovic scheiterte. In Minute 92 machte es der Torgarant der Oedter aber besser und setzte den Schlusspunkt der Partie.

Die ASKÖ Oedt 1b tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, beim SK ADmira Linz an. Einen Tag später empfangen die BW Linz Amateure die SPG St. Florian/Niederneukirchen.

Stimme zum Spiel

Andreas Luksch (Trainer ASKÖ Oedt 1b):

„Trotz der Tatsache, dass Blau-Weiß bislang noch keine Punkte holen konnte und wir das Maximum, war es kein einfaches Spiel. Sie haben gut verteidigt und ihre Spielanlage schien zu sein, einen Punkt holen zu wollen. Wir hatten gefühlt 90% Ballbesitz, das 2:0 ist somit aus meiner Sicht auch absolut verdient."

Die Besten: Dragan Javorovic und Ali Hamdemir (beide ZDM)

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b – FC Blau-Weiß Linz Amateure, 2:0 (1:0)

92 Rumen Stefanov Kerekov 2:0

45 Ali Hamdemir 1:0