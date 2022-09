Trainereffekt: ASKÖ Schwertberg holt Donau Linz vom Höhenflug runter!

Details Samstag, 10. September 2022 20:55

Die ASKÖ Donau Linz war in den vergangenen Wochen in bestechender Form. Das Team von Adnan Kaltak kassierte nach der Auftaktniederlage lediglich einen Gegentreffer und gewann vier Spiele im Gang. Die ASKÖ Schwertberg schaffte am gestrigen Abend, zuvor nur der Viktoria Marchtrenk bislang gelang: Man holte die Landeshauptstädter wieder auf den Boden der Tatsachen und siegte dank eines Hoislbauer-Doppelpacks mit 2:0.

Hoislbauer führt Hausherren auf die Siegerstraße

Für den neutralen Beobachter etwas überraschend: Seit Anfang der Woche schwingt bei der ASKÖ Schwertberg ein neuer starker Mann das Trainerzepter. Julian Reindl folgte auf Matthias Lindtner und sah, wie sein Team nach nur einer Trainingswoche einige taktische Ansätze direkt gut umsetzte und dementsprechend früh bereits zum ersten Mal traf. Fünf Minuten gespielt, zappelte der Ball schon im Netz - zum Leidwesen der heimischen Fans wurde der Treffer jedoch zurückgenommen, Abseits. Zehn Minuten später, ein weiterer Konter der Reindl-Elf und Michael Hoislbauer beförderte die Kugel nach Zuspiel von Michael Riedl über die Linie (15.) - diesmal keine Einwände des Schiedsrichterteams. In der Folgephase übernahmen die Gäste wieder das Kommando, was auch in einigen guten Chancen resultierte. Jedoch war es das nötige Quäntchen Glück, oder etwa ein bärenstarker Niklas Rimser im Kasten der Hausherren, der etwas gegen einen Ausgleich hatte.

Gebrauchter Tag für starke Gäste

Auch nach dem Seitenwechsel war es vorerst ein Spiel auf ein Tor, nämlich auf das der Gastgeber, die sich enorm schwer taten und gegen extrem engagiert auftretende Linzer spielerisch deutlich unterlegen waren. Mit fortschreitender Spieldauer stellte Donau-Coach Kaltak dann um von Dreiersturm auf einen Doppelsturm, was den Heimischen, die fortan im Defensivverbund stets in Überzahl agierten, in die Karten spielte. In Minute 60 durchbrachen die Schwertberger erneut die Defensive der Gäste, Julian Riedl fand Hoislbauer in der Mitte, der ließ noch den letzten Verteidiger stehen und stellte eiskalt auf 2:0. In der Schlussphase zogen sich die Mannen von Julian Reindl noch weiter zurück und versuchten konzentriert die komfortable Führung über die Zeit zu retten. Der Abwehrriegel der Schwertberger war in dieser Phase auch nicht zu überwinden, sodass die Landeshauptstädter die zweite Saisonniederlage einstecken mussten.

Kommenden Samstag (16:00 Uhr) tritt die ASKÖ Schwertberg bei der ASKÖ Oedt 1b an, schon einen Tag vorher muss die ASKÖ Donau Linz ihre Hausaufgaben bei der SU Vortuna Bad Leonfelden erledigen.

Stimme zum Spiel

Julian Reindl (Trainer ASKÖ Schwertberg):

„Nachdem bei uns ein Trainerwechsel anstand, war das meine erste Partie als Headcoach. Ich bin echt zufrieden, wie die Mannschaft auf den Wechsel reagiert hat und ins Spiel gegangen ist. Man hat gemerkt, dass sie eine Reaktion zeigen wollten und ich bin froh, dass nach drei gemeinsamen Einheiten bereits einige Sachen gut umgesetzt werden konnten. Ich bin stolz auf das Team!"

Die Besten: Michael Hoislbauer (ZOM), Niklas Rimser (TW)

Landesliga Ost: ASKÖ Steinbach Schwertberg – ASKÖ Donau Linz, 2:0 (1:0)

60 Michael Hoislbauer 2:0

15 Michael Hoislbauer 1:0