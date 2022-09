St. Magdalena weiterhin gefangen in Negativspirale: USV St. Ulrich behält die Oberhand

Details Sonntag, 11. September 2022 17:22

Nach der Auswärtspleite in der Vorwoche beim SV Traun hieß der nächste Prüfstein für den USV St. Ulrich SK St. Magdalena. Die Mannen von Andreas Milot weisen in der bisher noch jungen Saison eine grundsolide Bilanz auf, holten in den ersten fünf Spieltagen sieben Punkte und fügten ihrem Konto im Aufeinandertreffen mit den Urfahranern noch weitere drei hinzu. Die Sturm-Elf wurde bislang noch nicht mit ganz so vielen Erfolgserlebnissen konfrontiert, nach zwei Unentschieden zum Saisonauftakt verlor man nun vier Spiele im Gang.

St. Ulrich hadert mit Chancenverwertung

Im Vorfeld favorisierte Hausherren starteten direkt mit einer guten Chance in die Partie: In Minute vier fiel die Kugel nach einem Schuss von Christoph Kugfarth Norbert Schmid vor die Füße, der schloss jedoch zu überhastet ab und jagte das Spielgerät über den Querbalken. Knapp sieben Minuten später gelang der Elf von Andreas Milot, der aufgrund eines Ausschlusses in der Vorwoche von der Tribüne zuschauen musste, dann doch die Führung: Kugfarth spielte seine Schnelligkeit aus, durchbrach den Abwehrriegel des Sportklubs und sah, wie sein Stanglpass von Thomas Mayr ins eigene Tor gelenkt wird - etwas glücklich, dennoch verdient fiel sie aus, die frühe Führung für den USV. Auch in der Folgephase gaben die Gastgeber klar den Ton an, ließen aber so einige gute Gelegenheiten ungenutzt und kassierten obendrauf vor dem Pausenpfiff aus dem nichts den Ausgleich. Ein satter Weitschuss von Kevin Mayer fand den Weg in die Maschen (39.).

Huysmans hält Strafstoß - Youngstar Gmainer sticht erneut zu

Ähnlich wie zu Spielbeginn, ging es gleich nach dem Seitenwechsel rasch zur Sache. Erneut war es der USV St. Ulrich, der sich für ein spielstarkes und entschlossenes Auftreten belohnte. Elias Gmainer, in Durchgang eins für den verletzten Sebastian Wimmer eingewechselt, konnte sich gegen zwei Gegenspieler behaupten und bugsierte das Leder eiskalt in die Maschen (51.). Die Heimischen ruhten sich auch im weiteren Spielverlauf weder auf der spielerischen Überlegenheit, noch auf der Führung aus und stellten auch prompt auf 3:1. Nach einem stark-vorgetragenen Angriff tauchte Norbert Schmid frei vor Huysmans auf, blieb diesmal cool und netzte ein (64.). Knapp elf Minuten später wurde es dann doch nochmal spannend, weil Schiedsrichter Xaver Weilhartner nach Foul an Marko Lekic-Ninic auf den Punkt zeigte. Kevin Brungraber trat an und versenkte den fälligen Strafstoß. Anders etwa zwei Minuten später auf der anderen Seite: Arslan Nesimovic wird im Gästestrafraum zu Fall gebracht, Elfmeter. Kugarth trat an und scheiterte an Huysmans. Dies tat jedoch nichts mehr zur Sache, am Ende sprangen weitere drei Punkte für den USV St. Ulrich heraus, während St. Magdalena sich ohne Punkte im Gepäck auf die Heimreise machte.

Der USV St. Ulrich ist am kommenden Samstag zu Gast beim UFC PIENO Rohrbach-Berg. St. Magdalena hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 23.09.2022 gegen die ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk.

Stimme zum Spiel

Andreas Milot (Trainer USV St. Ulrich):

„Im Endeffekt geht der Sieg für uns schon in Ordnung, weil wir einfach mehr und bessere Torchancen hatten. Auch wenn das Resultat knapp ausfiel, waren wir gestern besser als St. Magdalena."

Die Besten: Elias Gmainer (ST), Norbert Schmid (LM)

Landesliga Ost: USV St. Ulrich – SK St. Magdalena, 3:2 (1:1)

75 Kevin Brungraber 3:2

64 Norbert Schmid 3:1

51 Elias Gmainer 2:1

39 Kevin Mario Mayer 1:1

11 Christoph Kugfarth 1:0