UFC Rohrbach-Berg weiterhin "Remis-Kaiser": Mühlviertler-Derby findet keinen Sieger!

Details Sonntag, 11. September 2022 18:06

Knapp 350 Zuschauer hatten sich gestern in der Raiffeisen-Arena in Rohrbach versammelt zum Schlager der Runde: Der heimische UFC Rohrbach-Berg empfing die SU Bad Leonfelden. Erwartet wurde ein ausgeglichenes Match, da beide Teams gut aus den Startlöchern kamen und sich nach einem guten Start im vorderen Tabellendrittel klassieren. Die beiden Fanlager wurden auch nicht enttäuscht, weitestgehend duellierte man sich auf Augenhöhe und trennte sich letztlich mit 2:2.

Mensah-Treffer macht in Durchgang eins den Unterschied

In der Anfangsphase der Partie neutralisierten sich die Teams vorerst gegenseitig. Dies hatte zur Folge, dass die Zuseher nur wenige Torrauszenen zu sehen bekamen, dafür viel Mittelfeldgeplänkel und Zweikämpfe. Erst in Minute 34 klappte es dann mit dem Toreschießen: Marcel Schenk setzte Francis Mensah in Szene, der ließ noch einen Gegenspieler stehen und netzte ein zur Führung. Auch der erlösende Führungstreffer sorgte weder für sichtbare Erleichterung in den Reihen der Kurstädter, weder hatte er zur Folge, dass die Rohrbacher die Köpfe in den Sand steckten. Einige Halbchancen später bat Schiedsrichter Manfred Erlinger ohne weitere Torerfolge zum Pausentee.

Bad Leonfelden trifft, Rohrbach antwortet

Den etwas besseren Start in die zweite Hälfte verzeichneten die Hausherren. Nur drei Minuten gespielt, fiel die Kugel Stefan Sandner im Strafraum vor die Füße. Der hatte alle Zeit der Welt und hämmerte das Leder unhaltbar unter den Querbalken. Die direkte Antwort der Mair-Elf ließ nicht auf sich warten: In Minute 54 verlud Mensah einmal mehr UFC-Schlussmann Weidinger und schnürte seinen Doppelpack. Davor Brajkovic, in den vergangenen Wochen in bestechender Form, bislang in diesem Spiel aber noch kein Faktor, setzte etwa sechs Minuten später mit einem satten Weitschusstor den Schlusspunkt einer hoch-unterhaltsamen Phase, die in eine torlose Schlussphase überging. Am Ende fand das Mühlviertler-Derby keinen Sieger, die Kontrahenten trennten sich mit 2:2-Unentschieden.

Am kommenden Samstag trifft Rohrbach auf den USV St. Ulrich, die Bad Leonfelden spielt tags zuvor gegen die ASKÖ Donau Linz.

Stimme zum Spiel

Dominik Mach (Sportlicher Leiter SU Bad Leonfelden):

„Ein 2:2 in Rohrbach geht für mich in Ordnung. Natürlich wünscht man sich einen Sieg, wir sind aber immernoch im oberen Drittel - es läuft somit alles nach Plan."

Die Besten: Marcel Schenk (ZM), Mario Kunst (IV)

Landesliga Ost: UFC PIENO Rohrbach-Berg – SU Vortuna Bad Leonfelden, 2:2 (0:1)

60 Davor Brajkovic 2:2

54 Eigentor durch Manuel Hofer 1:2

48 Stefan Josef Sandner 1:1

34 Francis Sarfo Mensah 0:1