Duell der Sieglosen endet Remis: SC Marchtrenk hadert mit Chancenverwertung

Es ist bislang noch nicht die Saison des SC Marchtrenk. Die Mannen von Adam Kensy kommen weiterhin nicht in die Gänge und warten auf den erste Dreier der noch jungen Spielzeit. Auch beim gestrigen Gastspiel in Putzleinsdorf sprang lediglich ein Punkt heraus, die Teams trennten sich mit 1:1. Großes Manko beim letztjährigen Vizemeister der Landesliga Ost: Die Chancenverwertung.

Marchtrenk gelingt Traumstart

Die mäßigen Ergebnisse der letzten Wochen schienen zu Beginn der Partie nicht in den Köpfen der Marchtrenker zu sein. Man legte einen absoluten Traumstart hin und führte beim Aufsteiger bereits nach zwei Minuten. Predrag Radovanovic war Nutznießer einer Unachtsamkeit des heimischen Defensivverbunds und stellte prompt auf 1:0. Dies resultierte in einer kurzen Drangphase der Kensy-Elf, wobei aus dieser letztlich nichts Zählbares heraussprang. Dabei hatte man auch Pech, weil in Minute zwanzig Radovanovic nach einem Eckball nur das Aluminium traf. Dies fungierte auch als Weckruf für die Hausherren, die sich in den Schlussminuten etwas fingen und sich ein leichtes spielerisches Übergewicht erarbeiteten. Der SC glänzte in dieser Phase aber mit einer starken Leistung im Defensivverbund, sodass man mit einer knappen Führung in die Pause ging.

Joker Markytan schockt überlegene Gäste

Nach dem Seitenwechsel übernahm dann der SC Marchtrenk wieder das Kommando und legte einen vielversprechenden Start hin. Das 2:0 schien nur eine Frage der Zeit zu sein, man verzeichnete etliche gute Einschussmöglichkeiten. Diese ließ man jedoch allesamt ungenützt verstreichen, sowohl Walentschka (63./66.), als auch Christoph Roitner (77.) konnten die Kugel aus aussichtsreicher Position nicht in die Maschen lenken. Obendrein kam es nach der Riesenchance von Roitner postwendend knüppeldick: Nach Vorarbeit von David Berger versenkte der eingewechselte Matyas Markytan das Leder im Gehäuse und sorgte für den vielumjubelten Ausgleichstreffer. Am Ende war es in Anbetracht des Spielverlaufs erneut ein gebrauchter Tag für den SC Marchtrenk, der sich mit einem Punkt zufrieden geben musste.

Die U. Putzleinsdorf tritt am kommenden Samstag beim ATSV Neuzeug an, der SC Marchtrenk empfängt am selben Tag die FC Blau-Weiß Linz Amateure.

Stimme zum Spiel

Adam Kensy (Trainer SC Marchtrenk):

„Ich muss meiner Mannschaft aufgrund der Leistung in der Defensive gratulieren. Wenn wir vorne die Tore gemacht hätten, dann hätten wir das Spiel auch gewonnen. Der Gegner hat immer wieder probiert uns zu attackieren, wir haben es hinten aber richtig gut gemacht."

Die Besten: Florian Oelz, Predrag Radovanovic

Landesliga Ost: Union Putzleinsdorf – SC Marchtrenk, 1:1 (0:1)

78 Matyas Markytan 1:1

2 Predrag Radovanovic 0:1