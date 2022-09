Offener Schlagabtausch: ATSV Neuzeug und Union Putzleinsdorf teilen sich bei sechs-Tore-Spektakel die Punkte!

Details Sonntag, 18. September 2022 17:22

Am gestrigen Samstagnachmittag gastierte die Union Putzleinsdorf im Alois Schwarz Waldstadion beim ATSV Neuzeug. Das Team von Christian Tabernig galt als vermeintlicher Favorit in dieser Partie, wobei der Aufsteiger in den vergangenen Wochen immer wieder zeigte, dass er nicht zu unterschätzen ist. So konnte man im gestrigen Duell auch den Neuzeugern über weite Strecken das Wasser reichen und machte sich mit einem Punkt im Gepäck auf die Heimreise.

Aufsteiger etwas besser im Spiel

Die Kräfteverhältnisse waren in der Anfangsphase der Partie nicht ganz so wie erwartet. In puncto Spielanteile waren zwar die Hausherren etwas überlegener, konnten daraus aber vorerst nicht Kapital schlagen. Die Gäste nutzten ihre Ballbesitzphasen und Offensivaktionen ganz gut, stellten die Neuzeuger immer wieder vor Probleme und waren etwas näher am Führungstreffer. Dieser fiel auch, jedoch auf der anderen Seite: Nach einem unkontrolliert-geklärten Ball war auf einmal Safak Ileli auf und davon, umkurvte Putzleinsdorf-Keeper Fabian Magauer und schob ein zum 1:0 für die Gastgeber (37.). Dies sorgte zwar für etwas mehr Ruhe im Spiel der Tabernig-Elf, sonderlich lange konnte man den Vorsprung aber nicht halten. In Minute 40 staubte David Berger nach einem geblockten Abschluss ab und ebnete den Weg für eine hochspannende zweite Hälfte.

Neuzeug verspielt zwei weitere Führungen

Zur Halbzeit brachte ATSV-Coach Christian Tabernig mit Attila Cziraki einen weiteren Offensivspieler in die Partie, was sich direkt bezahlt machte. Sechs Minuten gespielt glänzte der Joker als Assistgeber für Thomas Popp, der nach Flanke aus kurzer Distanz zur erneuten Führung einköpfte. In der 65. Spielminute musste man den erneuten, bitteren Ausgleich hinnehmen. Nach einem Eckball der Hausherren schalteten die Gäste gut und spielten die Überzahl ordentlich aus - David Berger schnürte dabei seinen Doppelpack. In der Schlussphase wurde es dann nochmal interessant. Der eingewechselte David Klug kam im Strafraum an die Kugel und überlupfte Magauer zur bereits dritten Neuzeuger Führung an diesem Tag. Auch diese verspielte man in rekordverdächtiger Zeit: Nach dem Anstoß durchbrachen die Putzleinsdorfer mit einem langen Ball den Defensivverbund der Gäste und Kilian Eckerstorfer lenkte das Spielgerät nach dem darauffolgenden Stanglpass ins eigene Tor (78.). In den Schlussminuten hatten die Heimischen sogar noch drei Mal die große Chance in Führung zu gehen, doch sowohl Klug, als auch Popp vergaben kläglich.

Neuzeug tritt am kommenden Samstag bei den FC Blau-Weiß Linz Amateure an, Putzleinsdorf empfängt am selben Tag den SV HAKA Traun.

Stimme zum Spiel

Christian Tabernig (Trainer ATSV Neuzeug):

„Über 90 Minuten gesehen war das Unentschieden bitter für uns. Wenn man drei Mal führt, sollte man Zuhause natürlich gewinnen. Das Unentschieden ist aber aufgrund des Spielverlaufs gerecht."

Der Beste: David Klug (ST)

Landesliga Ost: ATSV Neuzeug – Union Putzleinsdorf, 3:3 (1:1)

78 Eigentor durch Kilian Eckerstorfer 3:3

77 David Klug 3:2

65 David Berger 2:2

51 Thomas Popp 2:1

40 David Berger 1:1

37 Safak Ileli 1:0