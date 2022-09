5:2! UFC Rohrbach-Berg zeigt USV St. Ulrich Grenzen auf

Details Sonntag, 18. September 2022 19:59

Der UFC Rohrbach-Berg macht in der heurigen Spielzeit bislang einen exzellenten Eindruck. Neben Tabellenführer Oedt ist die Eisschiel Truppe eines von zwei noch ungeschlagenen Teams der Landesliga Ost, feierte in sieben Runden nun drei Siege und teilte ganze vier Mal die Punkte. Der USV St. Ulrich verzeichnete bislang einige Höhen und Tiefen, war aber bis zum gestrigen Abpfiff punktgleich mit den Rohrbachern, die mit 5:2 gegen den USV triumphierten.

Hausherren liefern starke Leistung ab

Nur elf Minuten gespielt, hebelte Benedikt Schaubmaier mit einem Pass die gesamte Defensive des USV aus und schickte Markus Gahleitner auf die Reise, der blieb eiskalt vor dem Gehäuse und stellte auf 1:0. Die Gäste waren nun etwas von der Rolle und mussten bereits vier Minuten später den nächsten Gegentreffer hinnehmen. Man agierte zu passiv im Defensivverbund und machte es Davor Brajkovic leicht, der nach einer starken Einzelaktion zum 2:0 einschob. Die Eisschiel-Truppe ebnete so den Weg für eine auch in der Folgephase dominante Vorstellung, musste in Minute 32 aber einen Rückschlag einstecken. Nach einem Abschluss von Elias Gmainer legte Norbert Schmid den Abpraller quer auf Nico Steinmaßl, der zum Anschlusstreffer ins leere Tor einschob. Die Führung konnten die Hausherren zwar bis zum Pausenpfiff halten, in Anbetracht der vergebenen Chancen war der Zwischenstand jedoch nicht ganz so zufriedenstellend.

Rohrbach lässt St. Ulrich keine Chance

Veränderungen mussten zum Pausentee beim USV St. Ulrich her, um einem in Durchgang eins dominanten Gastgeber das Wasser reichen zu können. Die Wende kam auch nach dem Seitenwechsel, man trat nun deutlich besser auf und machte es den Rohrbachern schwer. Zum Leidwesen der Gäste sprang dabei nichts heraus, sodass das Aufbäumen nur von kurzer Dauer war. Binnen sieben Minuten schlugen die Heimischen gleich zwei Mal zu, erst war Klaus Luger nach einem Eckball per Kopf zur Stelle (55.), ehe Davor Brajkovic via Weitschuss auf 4:1 stellte (62.). Die Milot-Elf war stark aus der Kabine gekommen und wurde nun auf den Boden der Tatsachen geholt. In Minute 66 wurde es dann deutlich, als Stefan Sandner ebenso aus der Distanz den fünften Rohrbacher Tagestreffer markierte. Kurz vor Schluss betrieben die Gäste noch ein wenig Ergebniskosmetik, als nach einem stark-vorgetragenen Angriff Elias Gmainer den 5:2-Endstand herbeiführte (87.).

Das nächste Spiel des UFC PIENO Rohrbach-Berg findet in zwei Wochen statt, wenn man am 01.10.2022 die ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk empfängt. Der USV St. Ulrich hat nächste Woche die SU Vortuna Bad Leonfelden zu Gast.

Stimme zum Spiel

Christian Eisschiel (Trainer UFC Rohrbach-Berg):

„Wir waren von Anfang an sehr motiviert und wussten, dass wir uns mit einem Dreier vorne ein wenig festsetzen könnten. Das haben wir auch geschafft, waren über weite Strecken überlegen und haben völlig verdient gewonnen. Nächste Woche sind wir spielfrei, da werden wir uns gut auf Viktoria Marchtrenk vorbereiten."

Die Besten: Davor Brajkovic (ZOM), Stefan Sandner (RS)

Landesliga Ost: UFC PIENO Rohrbach-Berg – USV St. Ulrich, 5:2 (2:1)

87 Elias Gmainer 5:2

66 Stefan Josef Sandner 5:1

62 Davor Brajkovic 4:1

55 Klaus Luger 3:1

32 Nico Steinmassl 2:1

15 Davor Brajkovic 2:0

11 Markus Gahleitner 1:0