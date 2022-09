Wolfgang Gruber feiert gelungenes Debüt gegen Ex-Team: Schwertberg siegt gegen St. Florian!

Details Samstag, 24. September 2022 20:11

Anfang der Woche hatte die ASKÖ Schwertberg ihren neuen Übungsleiter präsentiert: Wolfgang Gruber, ein erfahrener Mann und Inhaber der UEFA-B-Lizenz, folgte auf Julian Reindl, der nach dem Aus von Matthias Lindtner interimistisch in der Vorwoche an der Seitenlinie stand. Erster Gegner vom Neo-Coach: Mit der SPG St. Florian/Niederneukirchen ein Team, bei dem er lange selbst als Trainer und Sportlicher Leiter tätig war. Sein Comeback verlief auch durchaus erfreulich, man siegte am Ende mit 2:0.

Zerfahrene erste Hälfte

Die Gegebenheiten waren nicht ganz so optimal, die Akteure mussten sich vorerst an die Platzverhältnisse gewöhnen. So entstand eine vom Kampf geprägte Anfangsphase, die in punkto Torchancen nicht allzu viel zu bieten hatte. Julian Riedl hatte in Durchgang eins die wohl beste Gelegenheit, die Schwertberger in Führung zu bringen, ließ diese jedoch vorerst ungenützt. Die zweite gute Aktion wussten die Hausherren aber eiskalt zu nutzen, Mahmut Acuma setzte Manuel Mühlbachler in Szene und der verwertete eiskalt ins lange Eck (36.). Mit diesem Stand ging es auch in die Pause, die Gruber-Elf hatte sich einen verdienten, hauchdünnen Vorsprung erarbeitet, den es nun zu halten galt.

Schwertberg lässt nichts anbrennen

Nach der Pause zeigten sich die Gastgeber enorm konzentriert im Defensivverbund und ließen so gut wie garnichts zu. Dies, gepaart mit einer mörderischen Effizienz im vorderen Drittel, machte es am Ende aus. In Minute 65 setzte Julian Riedl mit einem Zuckerpass den aufgerückten Phillip Gschwandtner in Szene und der aufgerückte Innenverteidiger der Schwertberger hämmerte die Kugel eiskalt ins Kreuzeck. Fortan traten die Wahlmüller-Kicker etwas offensiver auf und versuchten voller Tatendrang das Spiel zu drehen. In der Schlussphase verzeichnete man auch etwaige gute Standardsituationen, konnte mit diesen die Hintermannschaft der Heimischen jedoch nicht aus der Reserve locken. Am Ende hatte Riedl sogar noch die Möglichkeit, das Ergebnis auf 3:0 hochzuschrauben, konnte dieser aber nicht nutzen.

Nächster Prüfstein für Schwertberg ist der SC Marchtrenk (Samstag, 16:00 Uhr). Die SPG St. Florian/Niederneukirchen misst sich am selben Tag mit der ASKÖ Donau Linz (18:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Wolfgang Gruber (Trainer ASKÖ Schwertberg):

„In der Summe war der Sieg trotz der wenigen Torchancen verdient, weil wir präsenter waren und leidenschaftlicher aufgetreten sind. Das hat am Ende den Unterschied ausgemacht."

Die Besten: Phillip Gschwandtner, Andreas Bauernberger (beide IV)

Landesliga Ost: ASKÖ Steinbach Schwertberg – SPG St. Florian/Niederneukirchen, 2:0 (1:0)

65 Phillip Gschwandtner 2:0

36 Manuel Christof Mühlbachler 1:0