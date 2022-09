Erste Pflichtspielpleite seit 18.09.2021: Donau Linz bezwingt Tabellenführer Oedt 1b!

Details Sonntag, 25. September 2022 16:47

Sieben Spieltage hat es gedauert und nun musste die ASKÖ Oedt 1b zum ersten Mal Punkte abgeben. Der Aufsteiger mischte bislang die Landesliga Ost ordentlich auf und steht sogar mit einem Spiel weniger auf Platz eins. Nun ging man zum ersten Mal seit Runde sechs der vergangenen Spielzeit als Verlierer vom Platz: Gegen eine zuletzt formlose ASKÖ Donau Linz setzte es eine empfindliche 0:1-Pleite.

Seyr-Treffer schockt dominante Gäste

Das Team von Andreas Luksch zog von Beginn an ihr gewohntes Spiel auf, zeigte sich munter von Minute eins an und verzeichnete deutlich mehr Spielanteile. „Wir haben uns vorgenommen, uns nicht hinten reinzustellen und zu versuchen, Oedt früh zu attackieren.", gab Donau-Coach Adnan Kaltak einen Einblick in die taktische Herangehensweise seiner Mannschaft, die nach Startschwierigkeiten mit fortschreitender Spieldauer etwas besser ins Spiel kam und die nötige Kaltschnäutzigkeit vor dem Tor an den Tag legte. In Minute 34 war es Dominik Seyr, der nach starker Vorarbeit von Ivan Zeko die Landeshauptstädter in Führung brachte. Diesen Vorsprung nahm man auch mit in die Kabine, auch weil Rumen Kerekov kurz vor dem Pausenpfiff das Leder aus kurzer Distanz nicht im Gehäuse unterbringen konnte.

Oedt vergibt Top-Chancen

Nach dem Seitenwechsel flachte die Partie vorerst etwas ab, die Teams begegneten sich auf Augenhöhe und neutralisierten sich zunehmend gegenseitig. In der Schlussphase des Spiels musste sich Ales Pavelec, der Schlussmann der Hausherren, das eine oder andere Mal auszeichnen und bewahrte die Kaltak-Elf mit starken Paraden vor dem Ausgleich. Kerekov hatte dabei einen ungewöhnlich-schlechten Tag erwischt und fand auch in Minute 79 in Pavelec seinen Meister, ehe es in Minute 92 fast auf der anderen Seite raschelte. Doch auch der eingewechselte Adnan Midzic vergab kläglich im 1-gegen-1 mit Oedt-Keeper Kai Lang. Am Ende war es ein gebrauchter Tag für den Spitzenreiter, der nach sechs Siegen zum Saisonstart zum ersten Mal den Kürzeren zog.

Nächster Prüfstein für Donau Linz ist die SPG St. Florian/Niederneukirchen (Samstag, 18:00 Uhr). Die ASKÖ Oedt 1b misst sich am selben Tag mit der SU Vortuna Bad Leonfelden (16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Adnan Kaltak (Trainer ASKÖ Donau Linz):

„In Summe war es kein unverdienter Sieg, obwohl Oedt mehr Spielanteile hatte. Es haben ihnen auch die Ideen gefehlt, das hat auch der Trainer nach dem Spiel angesprochen. Wir haben sie sehr früh gestört, sodass sie nicht so wie üblich ins Spiel gekommen sind und ihre spielerische Qualität nicht ausspielen konnten."

Die Besten: Argjend Hyseni (ST), Petar Marinkovic (IV), Ales Pavelec (TW)

Landesliga Ost: ASKÖ Donau Linz – ASKÖ Oedt 1b, 1:0 (1:0)

34 Dominik Seyr 1:0