SU Bad Leonfelden entscheidet Topspiel für sich - Zweite Pleite en suite für Tabellenführer Oedt

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 16:48

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zu einem absoluten Topspiel in der Landesliga Ost. Es traf nicht nur die bislang beste Offensive der Liga auf den besten Defensivverbund der Liga, sondern auch der Tabellenzweite auf den Spitzenreiter. Rede ist vom Aufeinandertreffen der SU Bad Leonfelden und der ASKÖ Oedt 1b - in Anbetracht genannter Faktoren war also ein Spiel auf hohem Niveau erwartet worden. Dieses verfolgten etwa 300 Zuschauer vor Ort in der Vortuna Arena, nach einem spannenden Hin und Her fügten die Leonfeldner Oedt die zweite Pleite in Serie zu und bleiben in Schlagdistanz.

Zwei Minuten, zwei Tore: Hausherren erwischen Oedt eiskalt

Die Anfangsphase der Partie hatte nicht sonderlich viel zu bieten, bis UBL-Keeper Florian Froschauer sich in Minute 19 zum ersten Mal auszeichnen musste. Stephan Moser war es, der nach Zuspiel von Anes Sabic frei vor dem Schlussmann auftauchte, in diesem aber seinen Meister fand. Wenig später stellte die Angriffsabteilung der Kurstädter einmal mehr eindrucksvoll ihre Qualität zur Schau und schockten die Gäste mit einem raschen Doppelschlag. Beim 1:0 setzte David Radouch Leon Ilic mit einem starken Heber in Szene und letzterer schob die Kugel an Lang vorbei in die Maschen (30.). 120 Sekunden später fungierte dann der tschechische Torjäger der Leonfeldner selbst als Vollstrecker und staubte aus kurzer Distanz ab (32.). Oedt bäumte sich infolgedessen zwar etwas auf und war bemüht, konnte sich aber im ersten Durchgang nicht belohnen.

Kurstädter glänzen mit starkem Abwehrriegel

Das die ASKÖ Oedt 1b dieses Pausenergebnis auf sich sitzen lässt, war nicht zu erwarten. Bad Leonfelden Coach Daniel Mair hatte dies wohl auch auf dem Schirm und adaptierte die taktische Herangehensweise seiner Mannschaft. Dies hatte zur Folge, dass sich die zweiten 45 Minuten vorwiegend in der Hälfte der Hausherren abspielte. Die Mannen von Andreas Luksch hatten dabei zwar deutlich mehr vom Spiel, agierten im letzten Drittel aber nicht zielstrebig genug, um den Defensivverbund der Gastgeber aus der Verlegenheit zu bringen. So ging ein spielerisch-dominanter Auftritt, allem voran in Halbzeit zwei, ohne Torerfolg für die Oedter zu Ende. Die SU Bad Leonfelden ist nun ganz dicht dran am Tabellenführer, der zwar ein Spiel weniger hatte als seine beiden direkten Konkurrenten, aber noch immer einen Punkt mehr auf dem Konto hat.

Am 15.10.2022 empfängt die SU Vortuna Bad Leonfelden in der nächsten Partie die SPG St. Florian/Niederneukirchen. Die ASKÖ Oedt 1b hat nächste Woche die St. Florian/Niederneuk. zu Gast.

Stimme zum Spiel

Dominik Mach (Sportlicher Leiter SU Bad Leonfelden):

„Das war eine sehr reife Leistung der ganzen Mannschaft, der Sieg ist dementsprechend auch verdient."

Die Besten: Oliver Wolfmayr (RV), Benjamin Freudenthaler (LV)

Landesliga Ost: SU Vortuna Bad Leonfelden – ASKÖ Oedt 1b, 2:0 (2:0)

32 David Radouch 2:0

30 Leon Ilic 1:0