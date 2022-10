ASKÖ Schwertberg gerät beim SC Marchtrenk unter die Räder: Kensy-Elf bastelt weiter an Siegesserie

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 18:50

Nach einem nicht-zufriedenstellenden Saisonstart blüht der SC Marchtrenk nun wieder voll auf. Auf zwei knappe Erfolge in Runde sieben und acht folgte nun eine Machtdemonstration im Heimspiel gegen die ASKÖ Schwertberg. Die Mannen von Neo-Coach Wolfgang Gruber blicken zurück auf einen rabenschwarzen Tag und fuhren mit einer 0:5-Pleite nach Hause.

Marchtrenk in Durchgang eins drückend überlegen

Was die ASKÖ Schwertberg eigentlich ausmacht - die gute Arbeit gegen den Ball, gepaart mit dem Vortragen gezielter, schneller Umschaltmomente - brachte man an diesem Tag nicht ganz so gut auf den Platz. Die Hausherren hingegen legten einen an die exzellente Vorsaison erinnernden Auftritt hin und gingen bereits in der fünften Spielminute in Führung. Christoph Roitner stand nach einem Distanzschuss von Florian Oelz goldrichtig und drückte den Abpraller über die Linie (5.). Dies tat einer konzentriert-auftretenden Kensy-Elf zwar gut, dennoch ließ man in der Folgephase die eine oder andere aussichtsreiche Chance ungenützt verstreichen. Erst kurz vor der Pause belohnte man sich für das Engagement, dafür gleich doppelt. Eine Freistoßflanke von Antonio Tikvic landete genau bei Giuliano Bernardoni, der das Spielgerät volley in die Maschen drückte (41.). Drei Minuten später war es Sturmtank Tihomir Zivkovic nach Stanglpass von Roitner, der für eine komfortable 3:0-Pausenführung sorgte.

Hausherren legen noch einen drauf

In der zweiten Hälfte machte es die Gruber-Elf vorerst um einiges besser, stand nun etwas geordneter und besser im Defensivverbund. Lediglich im vorderen Drittel legte stellte man die nötigen Tugenden nicht zur Schau. Belohnen konnte man sich jedoch nicht, ganz im Gegenteil: In der Schlussphase legten die Gastgeber sogar noch einen drauf und schraubten das Ergebnis noch in die Höhe. Erst schnürte Roitner nach perfektem Zuspiel von Oelz eiskalt seinen Doppelpack, ehe sich in den letzten Augenblicken der Partie noch ein junges Eigengewächs der Marchtrenker feiern lassen durfte. Kevin Walentschka wurde von Predrag Radovanovic auf die Reise geschickt und erzielte seinen ersten Kampfmannschafts-Treffer und markierte zugleich den 5:0-Endstand.

Am kommenden Freitag trifft der SC Marchtrenk auf die ASKÖ Donau Linz, Schwertberg spielt am selben Tag gegen den ATSV Neuzeug.

Stimme zum Spiel

Dominik Hamader (Koordinator Sport SC Marchtrenk):

„Das war eine sehr einseitige Partie, die wir clever und routiniert runtergespielt haben. Wir haben über 90 Minuten eigentlich keine einzige Torchance zugelassen und haben sicher mit unserer starken Chancenverwertung geglänzt."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: SC Marchtrenk – ASKÖ Steinbach Schwertberg, 5:0 (3:0)

89 Kevin Walentschka 5:0

75 Christoph Roitner 4:0

44 Tihomir Zivkovic 3:0

41 Giuliano Bernardoni 2:0

5 Christoph Roitner 1:0